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KDP, CHP'yi ziyaret etti

IKDP Genel Sekreteri Fazıl Mirani: Barışın sağlanması için elimizi taşın altına koymaya hazırız

15 Eylül 2015 14:06

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin genel başkanlığını yaptığı Irak Kürdistan Demokratik Partisi’nden (IKDP) bir heyet, ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre; IKDP Genel Sekreteri Fazıl Mirani başkanlığındaki Kürt heyetinin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik de hazır bulundu. IKDP heyetinin daha önce Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde sadece hükümetle görüşürken bu kez ana muhalefet liderini de ziyaret etmesi dikkat çekti.

Görüşmede Türkiye’de son dönemde artan PKK eylemleri ile Irak’taki gelişmeler ve IŞİD’le mücadele ele alındı. Mirani, Türkiye’de "PKK terörünün sona ermesi için IKDP’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu" belirterek, “Ateşkes savaştan, barış da ateşkesten iyidir. Bu nedenle önce ateşkesin daha sonra da barışın sağlanması için ne yapılması gerekiyor, ne şekilde koordinasyona ihtiyaç varsa biz gereğini yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Türkiye’de çözüm sürecinin başarıya ulaşması, bölgemiz için çok önemli olacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu da, “Sorunlara asla mezhepsel ve etnik yaklaşmıyoruz. Irak’ta olsun, Suriye’de olsun Kürtler bizim kardeşlerimiz, akrabalarımızdır” diye konuştu. IKDP heyetinde Hemen Havrani, Safin Dizai, Ahmed Kani ve Abdulselam Raşid de yer aldı.

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