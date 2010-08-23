-KCK/TM DAVASI İÇİN ÖZEL DURUŞMA SALONU DİYARBAKIR (A.A) - 23.08.2010 - Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ''KCK/TM Davasında'' sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliye binasında özel bir salon oluşturuluyor. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın ''KCK/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 103'ü tutuklu 151 sanığın yargılanması için adliye binasındaki mevcut salonların yetersiz kalması üzerine adliye binasının orta kısmındaki boş alanda salon oluşturulması için çalışma başlatıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, bir süre önce, 18 Ekim 2010 tarihinde görülecek ilk duruşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yargılama için uygun bir salon temin edilmesini istemişti.