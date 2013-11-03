KCK'lı Sabri Ok: Süreç bitti artık tek yol Öcalan'la müzakere

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, demokratik çözüm sürecinin yeniden başlamasının tek yolunun Abdullah Öcalan ile yeni koşullar ve yeni bir formatta müzakereye başlanması olduğunu söyledi. Ok, aksi halde ‘fiilen bitmiş’ olan sürecin çatışmalı bir döneme yol açacağını söyledi.

ANF’ye konuşan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, çözüm sürecinin yeniden başlamasının tek yolunun İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ile yeni koşullar ve yeni bir formatta müzakereye başlanması olduğunu ifade ederken, aksi halde tıkanmış olan sürecin çatışmalı bir döneme girileceğini ifade etti.

Sabri Ok, Öcalan’ın 2013 Nevruz’da başlattığı sürece AKP'nin ve devletin karşılık vermediğini savunarak Kürt tarafını muhatap almayan yaklaşımların kabul görmeyeceğini belirtti. AKP'nin Öcalan’la görüşen BDP heyetine sürekli müdahaleleriyle Kürt halkının iradesini hiçe sayıp, Öcalan’ın çabalarını anlamsız kıldığını anlatan Ok, bu şekilde sürecin fiilen bitirildiğini kaydetti.