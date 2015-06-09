KCK'lı Mustafa Karasu: 'Emanet oy' söylemi yanlış, HDP'nin ilkeleri oy kazandı

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy alarak zafer ilan eden HDP yöneticilerinin yaptığı "emanet oylar" söylemine ilişkin olarak, "Şunu da söyleyelim emanet oylar falan yoktur. HDP'liler de bunu yanlış değerlendiriyor" dedi. "Bazıları HDP'nin barajı aşması için oy vermiş olabilir. Bu emanet değildir" diyen Karsau, "Öyle emanet oylardan falan bahsetmemek gerekir. HDP seçime ilkeleriyle girdi ve HDP'nin ilkeleri oy kazandı" ifadesini kullandı.

Mustafa Karasu, Med Nuçe TV'de katıldığı canlı yayında 7 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AKP açısından zaten bir "çözüm süreci"nin olmadığını söyleyen Karasu, bundan sonraki hükümetleri kast ederek "Önder Apo bir süreç başlattı, AKP girmemişti. Artık bundan sonra kim gelirse gelsin "çözüm süreci"ne girmek zorunda kalacak" dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre, baskılar olmasa HDP'nin yüzde 15'i de aşabileceğini iddia eden Karasu, ön yargıların kırılması durumunda ise HDP'nin yüzde 30'lara ulaşabilecek bir potansiyel oluşturabileceğini öne sürdü.

“Dersim'de ‘1938 travması’ bitmiştir”

HDP'nin Tunceli'de her iki milletvekilliğini kazanmasına da değinen Mustafa Karasu, Tunceli'de iki milletvekili çıkmasını "Alevilerin tutumu" olarak değerlendirdi ve şöyle devam etti: "Kürt Özgürlük Hareketi olarak Dersim'i çok önemsiyoruz. Bu, Dersim'in kendi kimliğine sahip çıkmasıdır. Artık Dersim 1938 travmasını atlatmıştır diye biliriz. Dersim'deki tüm sol gruplara teşekkür ediyoruz"

‘Parti olarak seçime girilmesi Öcalan'ın ısrarıydı’

HDP'nin parti olarak seçime girmesinin Öcalan’ın ısrarı olduğunu belirten Karasu, "Israrla parti amblemi ile seçime girilmesini istedi." dedi.

‘Emanet oylar falan yoktur’

HDP'nin başarısının "sol ittifak"ın ve birçok etnik grubun başarısı olduğunu belirten Karasu, Demirtaş'ın “Bize inanarak hangi gerekçeyle bize oy vermiş olursa olsunlar, hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Bize emaneten oy vererek HDP’nin demokratik siyasetin önünü açmak isteyenleri de mahcup etmeyeceğiz" sözlerini de eleştirdi.

"Şunu da söyleyelim emanet oylar falan yoktur" diyen Karasu şöyle devam etti:

"HDP'liler de bunu yanlış değerlendiriyor. Her parti yeni seçmenler kazanabilmek için seslenmiyor mu. Herkes birbirinden oy alabilmek için seçime girmiyor mu? Mesela Alevilerin oyu emanet değildir. Aleviler seçim bildirgesine oy vermiştir. Bu nereden çıktı anlayamadım.

Bazıları HDP'nin barajı aşması için oy vermiş olabilir. Bu emanet değildir. Öyle emanet oylardan falan bahsetmemek gerekir. HDP seçime ilkeleriyle girdi ve HDP'nin ilkeleri oy kazandı."

‘MHP de artık bunu görecektir’

MHP'nin aldığı sonuçlara da değinen Karasu, "MHP de bu tablodan sonra şunu görecektir. Türkiye'de artık Kürt sorunu çözülmeden birlik olmayacaktır. Türkiye demokratikleşmek istiyor."

Nasıl bir Ermeni'dir anlayamadık

HDP'nin birçok inanç ve etnik gruptan aday göstermesinin AKP'yi de etkilediğini ve AKP'nin bu yüzden de Ermeni aday göstermek zorunda kaldığını iddia eden Karasu, "HDP Ermeni aday gösterdiği için "Ermeni lobisi" deyip duran AKP de Ermeni aday göstermek zorunda kaldı. İşte o Markar Esayan... Nasıl bir ermenidir onu da anlayamadık."

Koalisyon olur mu?

Olası koalisyon senaryolarını da değerlendiren Karasu "Türkiye'de siyasi partilerin ve farklı düşüncelerin yan yana yaşamaya ihtiyacı var. Bu AKP'de yok" dedi. CHP ile HDP'nin koalisyon yapabileceğini belirten Karasu, Ancak milletvekili sayısının yetmediğini, MHP'nin bu koalisyona destek verme ihtimalinin ise çok zayıf olduğunu belirtti.