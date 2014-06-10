KCK'li Kalkan: Tek muhatabımız Öcalan, HDP veya BDP temsilcimiz değil

KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan, BDP veya HDP’nin temsilcileri olmadığını, tek muhatap olarak "Önderlik" olarak nitelendirdikleri Abdullah Öcalan’ı gördüklerini söyledi.

Kalkan, Öcalan'ın kendisi ile doğrudan ilişki olmadan artık söylenenlere inanmayacaklarını söyledi. Uydu aracılığı ile PKK çizgisinde yayın yapan Sterk TV’de Duran Kalkan ile Kandil Dağı’nda yapılan röportaj yayınlandı.

Kalkan, son dönemde Diyarbakır’da PKK tarafından dağa kaçırıldığı söylenençocuklar için eylem yapan aileler için sürdürülen tartışmalara değinirken, bunları Türkiye’de ‘Çocuk’ denildiğini, ancak kendilerinin bunları ‘Genç’ olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kalkan, “Kimseyi zorla tutamıyoruz. Bunu yapacak koşullarımız da yok. Hangi yaşta olursa olsun geliyor katılıyor, istediği zaman gidiyor. İsteği ile her yaştan cinsten insan geliyor” iddiasında bulundu.

Duran Kalkan, KCK tarafından dün yapılan açıklamaya da değinirken, Abdullah Öcalan ile doğrudan ilişki kurmadan ve Kandil'de bulunanlara doğrudan hitap etmediği takdirde bu konuda yapılan açıklamalara artık inanmayacaklarını söyledi. Kalkan, şöyle devam etti:

“Öyle bazıları gidiyor, görüşüyorlar; kendilerine görüşüyorlar. Bizim temsilcimiz falan değillerdir. HDP ve BDP; PKK değil, gerilla değil. Herkes bunu bilsin. Halkın direnişinden, gençlerin dağa çıkışından dolayı BDP’ye, HDP’ye saldırıyor. Biz muhatabız. Yiğitse bizimle uğraşsın niye HDP, BDP ile uğraşıyor? BDP, HDP ile ne alakası var? PKK ile bir falan değiller. Herkesin kendi çizgisi, programı var, mücadelesini sürdürüyor. HDP heyeti gidiyor görüşüyor, HDP olarak BDP gidiyor görüşüyor BDP olarak. PKK, gerilla olarak önderliğimiz (Abdullah Öcalan) tek muhatabımız. Ama artık doğrudan ilişki olmadan hiçbir şeye de inanacak durumda değiliz. Bu nedenle gerilla, doğrudan ilişki kurup görüşmedikçe artık hiç kimseyi dinlemez. Hiç kimse de gerillaya şu, bu söylemeye kalkmalı. Tayyip Erdoğan kendisi diyordu; ‘Dünya montaj dünyası olmuş.’ Kendisine karşı yapılanların hepsi montaj oluyor yani biz de gerçeği görmek istiyoruz yani. Tayyip Erdoğan’a gelince öyle bize gelince böyle olmaz.”

Kalkan, İmralı’ya giden heyetin Abdullah Öcalan ve AKP yöneticileri ile görüştüğünü anlatırken, “Heyet bir açıklama yapıyor, hükümet hemen farklı bir açıklama yapıyor. Bu bir güven sarsılmasına yol açıyor. Onun için söyledim; Bundan böyle gerillayı kimse ikna edemez. Önder Apo ile doğrudan ilişki ve görüşme olursa ikna olur. Bizim kimseye ikna olacak şeyimiz kalmadı. Yapılanlar konuşulanlar ortada. Şu an özgürlük mücadelemizi geliştirmek için koşullar her zamankinden uygun. Niye umutlu olmasın. 3 aydır HDP, BDP yönetimi, gazeteciler başka gruplar gidecek deniliyor. Başka kimse gitti mi? Tayyip Erdoğan söyleme di mi bir grup var gidiyor. MİT gidiyor başka kimse gidemiyor. Bu kadardır hepsi boş çıktı şimdiye kadar” diye devam etti.