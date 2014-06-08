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KCK'li Kalkan: AKP, Önder Apo'ya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı

KCK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Diyarbakır ve Bingöl’deki eylemlerin tüm Güneydoğu ve Türkiye’deki kentlere taşınması gerektiğini söyledi

08 Haziran 2014 12:53

Lice'deki kalekol protestosu ve sonrasında yaşanan olayları "özgürlük kıvılcımı" olarak değerlendiren KCK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, "Bu direnişler sayesiyledir ki, AKP Hükümeti İmralı'ya gitmek, Amed'e gelmek, Önder Apo'ya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı" dedi.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, Sterk TV'de yayınlanan “Politik Alan” programında gündemi değerlendiren Duran Kalkan, Lice’de yapılan kalekolu protesto etmek amacıyla yol kapatan göstericilere askerin müdahele etmesini “Halkı tehdit eden, yurtsever halkımız üzerine kurşun yağdırmaya çalışan o sadist, gözü dönmüş kişilikler bilmeliler ki, bunda ısrar ederlerse yapanlardan yaptıklarının hesabı misliyle sorulur. O nedenle herkes aklını başına almalı, haddini bilmeli” ifadeleri ile yorumladı.

Kalkan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

'Tarihe iz bırakan direniş'

 

"Gerçekten de Lice ve Meskan direnişleri daha şimdiden tarihe iz bırakan, önemli sonuçlar veren direnişler haline geldi. Bu direnişler sayesiyledir ki,AKP Hükümeti İmralı'ya gitmek Amed'e gelmek, Önder Apo'ya ve halkımıza yalvarmak zorunda kaldı"

 

'Durmak yok mücadeleye devam'

 

“Ön­der Apo'nun öz­gür­lü­ğü ve Kürt so­ru­nun çö­zü­mü­ne ka­dar ke­sin­ti­siz sür­dü­rül­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de­yiz. Bu te­mel­de di­yo­ruz; dur­mak yok mü­ca­de­le­ye de­vam. Öz­gür­lük di­re­ni­şi sa­de­ce bir­kaç yer­de olma­ma­lı, tüm Kür­dis­tan'a hat­ta Tür­ki­ye'ye, met­ro­pol­le­re, Tür­ki­ye top­lu­mu­nun emek­çi­le­ri­ne ya­yıl­ma­lı­dır. So­nu­na ka­dar bu di­re­ni­şi en zen­gin yön­tem­le­ri kul­la­na­rak sür­dü­re­ce­ği­mi­zi ve 2014 yı­lı­nı mut­la­ka bir za­fer yı­lı, Ön­der Apo ve Kür­dis­tan'ın öz­gür­lük yı­lı ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz, di­yo­ruz.”
 

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