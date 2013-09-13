KCK'dan öğrencilere çağrı: Sorulara Kürtçe cevap verin

KCK’nın “çekilme sürecini” askıya alması ile birlikte farklı bir boyut kazanan çözüm süreci, okullara taşınıyor. KCK, çözüm sürecinin tıkanmasındaki sorunların başında gelen anadilde eğitim ile ilgili bir dizi eylem yapma kararı aldı. Bölgedeki velilere, çocuklarını belirli bir süre okula göndermeme çağrısında bulunan KCK, ikinci aşamada ise çocukların öğretmenlerin sorularına Kürtçe cevap vermesini, velilerin ise okulları Kürtçe eğitim talebine yönelik olarak dilekçe yağmuruna tutmasını istedi.

Hüseyin Özay'ın Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, hafta başında yapılan güvenlik zirvesinde, yeni eğitim ve öğretim dönemi de masaya yatırıldı. Okulların açılması ile birlikte eylemlerin okullara sıçramasından endişe eden hükümet, okullardaki güvenlik önlemlerinin arttırılmasını kararlaştırdı.

Anadilde eğitim konusunda okullarda bir dizi etkinlik yapılacak

Zirvede, KCK ve PKK’nın okullarda yapmayı düşündüğü eylemler hakkında değerlendirmeler de yapıldı. Bu aşamada, istihbarat birimleri, PKK’nın, anadilde eğitim talebini okullara taşımaya hazırlandığına yönelik bir rapor sundu. Hazırlanan raporlara göre; örgüt, üst yönetiminden gelen talep doğrultusunda, okullarda anadilde eğitim konusunda bir dizi etkinlik yapılacak. Bu etkinliklerin başında ise velilerin, “Çocuğumun anadilde eğitim görmesini istiyorum” şeklinde okullara dilekçe vermesi geliyor. İkinci aşamada ise, anadilde eğitim olmadığı için ilk iki hafta için çocuklar okula gönderilmeyecek. Ayrıca, öğretmenler de eyleme katkı sağlayacak. Öğretmenler, soruşturma ile karşı karşıya kalmamak için ise rapor alacaklar.

Öğrenciler soruları Kürtçe yanıtlayacak

Yine örgütün üst yönetiminden gelen talimat doğrultusunda, derslerde de Kürtçe konuşulması sağlanacak. Bunun için öğrenciler, kendilerine sorulan sorulara Kürtçe cevap verecekler. Ayrıca dersleri Kürtçe anlatacaklar ve ödevleri de aynı şekilde Kürtçe’yi kullanarak yapacaklar. Böylece bir anlamda Kürtçe ders yapmış olacaklar.