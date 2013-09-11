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Yaşam

KCK: Çocuklarınızı bir hafta okula göndermeyin

KCK Dil ve Eğitim Komitesi, 2013-2014 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulların bir hafta boykot edileceğini duyurdu

11 Eylül 2013 15:46


KCK Dil ve Eğitim Komitesi,  anadilde eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı. 2013-2014 eğitim ve öğrenim yılı ile okulların bir hafta boykot edilmesine destek vereceklerini duyurdu.

Komitenin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "2013-2014 eğitim ve öğretim yılına girişle birlikte Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de TZP öncülüğünde başlatılan okulları bir hafta süreyle boykot etkinliklerini biz de KZP olarak desteklediğimizi halkımıza ve kamuoyuna deklere ediyoruz. KZP olarak halkımızı ve demokratik kamuoyunu başlatılan boykot etkinliklerine en üst düzeyde katılmaya çağırıyoruz"

Diyarbakır'da da anadilde eğitim talebiyle ilgili bir eylem gerçekleştirildi. BDP Diyarbakır İl başkanı Zübeyde Zümrüt 16 Eylül'de okulların boykot edileceğini söyleyerek, "Ana dilde eğitimin olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Kürtlerin haklarının resmi olarak tanınmadığı bir yerde demokrasiden söz edilemez. Ana dilde eğitim için, okulların açıldığı 16 Eylül'de bir yürüyüş yaparak ve çocuklarımızı okula göndermeyerek boykot yapacağız. Eğer Kürt dili eğitim dili olmayacaksa biz de onların eğitimini tanımıyoruz diyeceğiz" dedi.
 

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