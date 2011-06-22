-KCK'DAN TUTUKLU VEKİLLERE RET TALEBİ DİYARBAKIR (A.A) - 22.06.2011 - Özel yetkili Diyarbakır cumhuriyet savcıları, milletvekili seçilen KCK davası tutuklusu 5 sanık ile Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin tahliye istemlerinin reddi yönünde görüş bildirdi. Edinilen bilgiye göre, savcılar, tahliye istemlerine ilişkin olarak Diyarbakır 5. ve 6. ağır ceza mahkemelerine sundukları mütalaada, bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak, Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım ile YSK tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkemeye sunulan mütalaada, anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasındaki ''Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır'' hükmüne yer verildi. Mütalaada, suçlamanın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması nedeniyle sanıkların tahliye talebinin reddi istendi. Irmak, Aktaş, Sarıyıldız, Ayhan ve Yıldırım ile Dicle'nin avukatları, bir süre önce Diyarbakır Seçim Kurulu Başkanlığından aldıkları mazbataları, 5. ve 6. ağır ceza mahkemelerine sunarak tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme, söz konusu talep üzerine savcılıktan görüş istemişti. Diyarbakır ve Şırnak'taki KCK davaları 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Mardin ve Şanlıurfa'daki KCK davaları 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Sanıklar hakkında TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca ''örgüt üyesi olma'' suçlamasıyla 7,5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.