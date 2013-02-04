KCK'dan tutuklu BDP'li Selma Irmak babasının cenazesine katılacak

KCK ana davasından tutuklu bulunan BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın kolon kanseri tedavisi gören babası Yusuf Irmak, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Irmak'ın avukatı Irmak'ın babasının cenaze törenine katılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Savcılık, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Irmak'ın babası Yusuf Irmak'ın cenaze törenine katılmasına izin verdi. Irmak, bugün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenecek olan babasının cenaze törenine katılacak.

'Defin işlemine katılamayacak'

Irmak'ın avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, savcılığın izin vermesini olumlu bulduklarını belirterek, "Müvekkilimize sadece iki günlük bir izin verildi. Ancak Irmak babasının defin edileceği köye güvenlik gerekçesiyle gidemeyecek. Sadece iki gün boyunca Kızıltepe'deki babasının evinde taziyeleri kabul edecek" dedi.