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KCK'dan tutuklu 4 korucudan cephanelik çıktı

Batman'da Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik operasyonda 4 köy korucusundan cephanelik çıktı.

28 Ocak 2010 02:00

 T24 - Batman'da PKK'nın gizli sivil yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik operasyonda tutuklanan 44 kişi arasındaki 4 köy korucusunun evinde dinamit lokumları, el bombaları ile ruhsatsız uzun namlulu silahlar bulundu.
    


Batman İl Jandarma Bölge Komutanlığı KCK/TM'ye yönelik 6 aydır sürdürdüğü çalışmanın ardından 21 Ocak günü Batman, Sason, Kozluk ilçeleri, Diyarbakır ve Silvan, Bismil, Kulp ilçeleri ile Van ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.


Operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım etmek, temin edilen örgüt elemanlarını kırsal alana götürmek ve silah temin etmek gerekçesiyle 60 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden aralarında geçici köy korucularının da bulunduğu 44 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.


Tutuklananlar arasında bulunan Sason İlçesi'nin Yücebağ Beldesi'nde İ.B., kardeşi B.B., Koçkaya Köyü'nden B.C. ve Binekli Köyü'nden S.O, adlı korucuların evlerinde yapılan aramada dinamit lokumları, el bombaları, ruhsatsız uzun namlulu silahlar bulundu.

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