KCK'dan taktik değişikliği mesajı: Yeni dönemde tüm şehirlerde direniş olacak

KCK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütte taktik değişikliği mesajı vererek “Bu yeni dönemde tüm şehirlerde halkımızın direnişi gerçekleşecektir” dedi. Karayılan, "Bu mücadele devam ediyor. Tabi taktiksel bir değişimin yaşanmasına ve zenginleştirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda yaşanan yetersizlikler söz konusudur" diye konuştu.

Murat Karayılan, ANF'ye yaptığı açıklamada PKK’nin saldırılarının amacının 'düşmanı masaya çekmek olduğunu, ancak çözüm için değil, oyalamak ve tasfiye edecek şartları yaratmak için masaya gelindiğini anladıklarını' söyledi.

Oslo ve İmralı süreçlerinin amaçlarının da bu olduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin niyetini çözüm olmadığını öne süren Karayılan, “Onlar Kürt düşmanı. Bu yöntemi sadece Kürt sorununda değil, Alevi sorununda, Romanların meselesinde ve Türkiye’nin çözülememiş bütün temel sorunlarında da uyguladılar. Sürekli, ‘Açılım yapıyoruz’ dediler. Ama hiçbir şeyi çözmediler. Bunların amacı herkesi Türkleştirmek ve tek tip bir toplum yaratmaktır. Bunun için sürekli, ‘tek millet, tek bayrak, tek ülke’ ve artık açık bir şekilde dillendirmese de esas olarak ‘tek dil, tek mezhep’ diyorlar” dedi.



İlk seçeneklerinin diyalog ve anayasal çözüm olduğunu, ancak AKP 'çözümü reddettiğinden' geriye ikinci seçenek olan ‘devrimci halk savaşıyla kendi çözümlerini geliştirerek bağımsız Kürdistan’ı kurmak’ kaldığını iddia eden Karayılan, hedeflerinin Abdullah Öcalan’ın tarif ettiği ‘demokratik konfederalizm’ olduğunu söyledi. Karayılan bir ulus devlet kurmayacaklarını, ancak konfederalizmi bağımsız bir biçimde inşa edebileceklerini söyledi.



"Değişim ve yenilenme dönemi"





Bu nedenle ‘devrimci halk savaşı’nın daha ciddi bir şekilde ele alınması, ‘yeni bir dönem başlar, ateşkes gündeme girer’ beklentisinde olunmaması gerektiğini açıklayan Karayılan, şöyle devam etti:



“Çözümü, kendi öz gücümüze dayanarak geliştirebiliriz. Ortadoğu’nun ve ülkemizin koşulları buna elveriyor. Kürdistan üzerindeki sömürgecilik, tarihinin en zayıf dönemini yaşıyor. Ortadoğu’nun yeniden dizaynında Kürt halkının da yeri olmalı. Kürdistan halkı da artık bölgede bir güçtür. Mücadele tüm kazanımlarıyla belirli bir düzeye ulaşmıştır ve bu düzeyin gereği özgür bir Kürdistan’ın inşa edilmesini gerekli kılmaktadır.”

Taktik değişikliği işareti





Çatışmaların dağlardan şehirlere sıçramasına da değinen Karayılan bir taktik değişikliğine de işaret etti:

“Bu mücadele devam ediyor. Tabi taktiksel bir değişimin yaşanmasına ve zenginleştirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda yaşanan yetersizlikler söz konusudur. Değişim ve yenilenme gündemdedir. Şehir savaşları bir bütün olarak bugün bir değişim sürecine girmiştir. Bu yeni dönemde Kürdistan’ın her yerinde halkımızın direnişi gerçekleşecektir.”



