KCK: Erdoğan, bir belediye başkanına “PKK’ya söyleyin ateşkes olsun, biz de adımlar atalım” dedi

Özgür Gündem gazetesinde “Hüseyin Ali” mahlasıyla yazan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir belediye başkanına “PKK’ya söyleyin, ateşkes olsun biz de adımlar atalım” dediğini iddia etti.

Mustafa Karasu’nun Özgür Gündem’de “Hüseyin Ali” mahlasıyla yayımlanan “Vur kurtulcu Recep” başlığıyla bugün (31 Mayıs 2016) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Kürt Halk Önderinin esaret altına alındığı dönemde de PKK’nin gücü ciddi düzeyde artmıştı. Kuşkusuz Kürt Halk Önderinin yakalanması örgüt ve toplum açısından ciddi bir sarsılma yaratmıştır. Ancak komplo öfkeyi arttırmış, her gerilla fedaice savaşma kararlılığı içine girmişti. Kürt Halk Önderi böyle bir savaşın yürütülmesi yerine, gerilla güçlerini Türkiye dışına çıkararak demokratik çözüm için fırsat tanıdı. “Beni esir aldınız, silahlı güçleri de dışarı çıkardık; çözmek istiyorsanız buyrun size fırsat” demiştir. Ancak Türk devleti bunu zayıflık olarak görmüş, hiçbir adım atmamıştır. AKP de iktidara gelince devletteki bu kanaate göre yaklaşmıştır. Kürt Özgürlük Hareketi defalarca AKP iktidarına çağrı yapmış, “Bu sorunu çözün, kalıcı barış olsun” demiştir. Ancak Tayyip Erdoğan “Düşünmezseniz böyle bir sorun da olmaz” yaklaşımı gösterince, gerilla 2004 1 Haziran’ında ikinci 15 Ağustos hamlesi başlatmıştır. ABD, AKP, güneyli Kürdistanlı siyasi güçler ve birçok çevre PKK içine el atarak bu yeni direniş hamlesini önlemek istemişlerse de başarılı olamamışlardır. AKP iktidarı daha başka yollardan bu mücadeleyi engellemeye çalışmış, ama amacına ulaşamamıştır. Gerilla hamlesi her gün yükselip gelişerek AKP’nin iktidarını sarsmıştır. İktidarı sallanınca Tayyip Erdoğan PKK’ye bazı aracılar göndermiştir. Bizzat bir belediye başkanının yanına giderek ricada bulunmuş; “PKK’ye söyleyin ateşkes olsun, biz de adımlar atalım” demiştir. İmralı’ya da benzer amaçlı aracılar göndermiştir. 2006 1 Ekim’inde ilan edilen ateşkes böyle gündeme gelmiştir. Çünkü bu ateşkesler olmasaydı AKP iktidarı çökecekti; iktidarını kaybedecekti. Daha sonraki yıllarda da Tayyip Erdoğan hep bir şeyler yapacağız umudu vererek ateşkesler yapılmasını istemiştir. Kürt Halk Önderi ve Kürt Özgürlük Hareketi AKP iktidarına demokratik çözüm için şans tanımak amacıyla yıllarca çatışmasızlık ortamını sağlamıştır. 2013 Newroz çağrısı da bu amaçla yapılmıştır. İmralı’daki tüm görüşmeler ve Dolmabahçe Mutabakatı da bunu amaçlamıştır. Ancak Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı ilkeler üzerinde değil de dengeler üzerinde politika yaparak yaşamayı siyaset tarzı haline getirdiği için demokratikleşme hamlesi olacak bir çıkış yapmamıştır. Hep yalancı Recep’liği oynamıştır. Gelinen aşamada artık oyalama yapamayacağından ya çözüm için adım atacaktı ya da yeni dengeler kurarak PKK’ye karşı savaş açacaktı. Nitekim tüm Kürt düşmanlarını ve bilcümle faşistleri yanına alarak Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı Tansu Çiller gibi “ya bitecek ya bitecek” savaşı başlatmıştır.”