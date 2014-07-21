KCK'dan Hakkari'deki aşiretlere sükunet çağrısı

Hakkari'de geçen hafta dört gencin kent merkezindeki kavgasıyla başlayıp Ertoşi ve Pinyanişi aşiretleri mensuplarını içine alarak büyüyen ve valiliğin sokağa çıkma yasağı ilan etmesine neden olan olaylarla ilgili KCK Eş Başkanlığı'ndan açıklama geldi. KCK Eş Başkanlığı, Hakkari'deki olayları "devletin kışkırtma ve provokasyonları" diye tanımladı ve "Hakkâri’deki tüm aşiretlerin özgürlük mücadelesine büyük katkı ve katılımları olmuştur, bedel ödemişlerdir. Son günlerde yaşanan gelişmelerin TC devletinin kışkırtma ve provokasyonlarının bir sonucu olduğu kesindir" ifadesini kullandı.

KCK, iki aşiret mensup ve ileri gelenlerini, Hakkâri halkını ve tüm aşiretleri sağduyu ve duyarlılığa çağırdı. KCK, var olan husumetin giderilmesi için de DBP, HDP ve rusipileri göreve çağırdı. İşte KCK’nın açıklamasından bir bölüm:

“Kürdistan'da, tarihi önemde gelişmeler yaşanmaktadır. Kürt halkı tarihinde ilk kez özgür geleceğini belirleme gücüne kavuşmuştur. Bunun somut örneği, görkemli Rojava devrimidir.

…“Rojava'da, devrimin gerçekleştiği, Kuzey ’deki halkımızın sömürgeci sınırları aşarak Rojava’daki halkımızla birleştiği bir dönemde, Colemerg’de, halkımızın aşiret çelişkileri adı altında çatışmaya sürüklenmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Söz konusu aşiretler arasındaki çelişki ve çatışmanın nedeni ne olursa olsun, bunu kesinlikle normal bir durum olarak göremeyiz. Colemerg halkı ve aşiretleri cesur ve yurtseverdir. Yurtseverliklerini ve cesaretlerini halkımızın varlığını ve özgürlüğünü tanımayan, inkar ve soykırım politikalarında ısrar eden sömürgeci zihniyet ve uygulamalara karşı göstermelidirler.

Colemerg’teki tüm aşiretlerin özgürlük mücadelesine büyük katkı ve katılımları olmuştur, bedel ödemişlerdir. Son günlerde yaşanan gelişmelerin TC devletinin kışkırtma ve provokasyonlarının bir sonucu olduğu kesindir. Halkımız, TC devletinin bu kışkırtma ve provokasyonlarına gelmemelidir.

…Halkımızı ve ilgili aşiretleri sağduyulu ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. DBP, HDP ve bölgenin barışsever rusipileri hızla devreye girerek, var olan husumeti bir an evvel ortadan kaldırmalı ve çözmelidirler.”