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KCK'dan gözaltına alınınca isyan etti: Ben MHP'liyim BDP'li değilim

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

22 Haziran 2012 21:24

Gaziantep merkezli 4 ilde KCK'ya yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan biri, "Ben MHP'liyim, BDP'li değilim" diye bağırdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KCK adına sözde mahkeme kurmak suretiyle vergilendirme yapan, silahla tehdit ederek esnaftan para toplayan, örgüt adına çek senet tahsili yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. 
 
Delilleri toplayan ve çalışmalarını tamamlayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 
 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Gaziantep merkezli Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, BDP Gaziantep Şahinbey İlçe Başkanı Şükrü Toraman ile birlikte M.A.C., M.D., H.G. A.H.A. ve G.Ö. gözaltına alındı.
 
Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.  Sevk sırasında gözaltına alınanlardan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben MHP'liyim, BDP'li değilim" diye bağırdı. Şüpheliler daha sonra minibüse bindirilerek adliyeye götürüldü.
 
Bu arada, şüphelilerin, Gaziantep'te 4 milyon liralık çeklerini ödeyemeyen bir işadamı ile tahsilat için görüştükleri ve ona, "Sizi yargıladık, 4 milyonluk çekleri ödeyeceksiniz, ayrıca 3 milyon lira da size para cezası kesildi. Bu para cezasını da en kısa sürede ödeyeceksin" dedikleri iddia edildi. 
 

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