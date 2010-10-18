KCK'dan gözaltına alınan 151 sanık hakim karşısında

T24 - PKK'nın gizli şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 103'ü tutuklu 151 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor. Tutuklu sanıklar adliyeye getirilirken, yaklaşık 2 bin polis güvenliği sağlıyor.

PKK'nın gizli şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) davası bugün başlıyor.

7500 sayfalık iddianamesi kabul edilen davada 151 sanık bulunuyor. 103 tutuklu sanık sabah saat 08.30'da adliyeye getirildi.

Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar ile duruşmayı izleyecek olan yerli ve yabancı konuklar adliye bahçesine alınırken polis, adliye bahçesine aldığı kişilerin üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.

Duruşma öncesi Yenişehir semtindeki adliye binası çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Diyarbakır olağanüstü günlerinden birini yaşarken duruşmanın güvenliği için yaklaşık 2 bin polis görev yapıyor. Adliye binası çevresindeki bazı kavşak ve caddeler trafiğe kapatıldı.

KCK duruşmaları için adliye binasının iç avlusunda yeni bir salon inşa edildi. Ancak salonun fiziki şartlarının yeterli olmaması nedeniyle duruşmayı izlemek üzere sadece 10 gazeteci içeri alınacak.

Duruşma nedeniyle bazı BDP'liler adiliye binası çevresinde toplanmaya başladı.

İddianamede sanıklar 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' 'silahlı örgüte üye olmak', 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'le suçlanıyor.

Kapatılan DTP'nin 28 yöneticisi ve BDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu sanıklar için, 5 yıldan müebbete kadar hapis cezaları isteniyor. Davanın sanıkları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de bulunuyor.

Davayı bir çok uluslararası kuruluştan temsilciler de izleyecek. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Souhayr Belhassen, dava için Diyarbakır'a geldi.



