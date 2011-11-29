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Politika

KCK'da sıra Tuncel, Zana, Elçi, Türk ve Tan'da mı?

Demirtaş'ın '5 milletvekili daha tutuklanacak' iddiasındaki milletvekillerinin Altan Tan, Şerafettin Elçi, Leyla Zana, Ahmet Türk ve Sebahat Tuncel olduğu öğrenildi

29 Kasım 2011 02:00

T24 - BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “5 milletvekilin tutuklanması için çalışma yürütülüyor” iddiasını ortaya atarken, bu isimlerin milletvekili olmalarına rağmen haklarında zorla mahkemeye getirme kararı tebliğ edilen Altan Tan, Şerafettin Elçi, Leyla Zana, Ahmet Türk ve Sebahat Tuncel olduğu öğrenildi. Elçi, “Direnirim, gitmem” derken Tan, “kararı meşru bulmadığım için gitmiyorum” dedi.



Tan, Elçi, Zana, Türk, Tuncel, Ayna ve Binici hakkında katıldıkları mitinglerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle “terör örgütü propagandası” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla Anayasa’nın 14. maddesi uyarınca açılan davalarda “zorma mahkemeye getirme” kararı çıkmıştı. Ancak bu isimler arasında Tan, Elçi, Zana, Türk ve Tuncel’e karar tebliğ edildi.


Milletvekillerinin dokunulmazlığı bulunmasına rağmen “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” ilkesini düzenleyen Anayasa’nın 14. maddesi uyarınca hakkında işlem yapılabiliyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde “zorla getirilme kararı” tebliğ edilen 5 milletvekilinin evlerinden alınarak zorla mahkemeye götürülebileceği ve hatta tutuklanabileceği ifade ediliyor.



‘Ben karara direnirim’


Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi, yargılanmalarının usulsüzlük olduğunu savunurken, “Ben de bu usulsüzlüğe karşı geldiğim için mahkemeye gitmiyorum. Anayasa’nın 14. maddesinin de böyle bir sornuç doğuracağını sanmıyorum. Yasal kurumlar Kürtleri sindirmek için böyle bir yasal düzenlemeler yaptı. Bu kararın ne getireceğini bilemiyorum. Ama direneceğim. Zorla götürürlerse, kendi bilecekleri iş” dedi. BDP’li Altan Tan ise “Anayasa’nın 14. maddesinin terör örgütü üyelerini kapsadığını” belirterek, “Katıldığım toplantılardan dolayı dava açmışlar. karar meşru değil. Ben gitmeyeceğim direneceğim” dedi.


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