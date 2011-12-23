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Politika

KCK’da çoğu gazeteci 41 kişiye tutuklama istemi!

PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına...

23 Aralık 2011 02:00

T24 - KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan çoğu gazeteci 48 kişiden 41'i, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. 

KCK 'da 41 şüpheli mahkemeye

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 48 kişiden 41'i, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile 10 savcı tarafından sorgulanan 48 kişinin işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden 41'i, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilirken, AFP muhabiri Mustafa Özer'in de aralarında bulunduğu 7 kişi serbest bırakıldı.



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