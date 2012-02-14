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Yaşam

KCK sanığı, aşık olduğu kadının PKK'ya katılmasını istemedi

Diyarbakır'daki KCK davasının 1 numaralı sanığı Yüksel Bozkurt, PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen B.F.'ye izin vermedi.

14 Şubat 2012 12:57

 

T24 - Diyarbakır-Dicle'de 7 ay önce düzenlene KCK operasyonuyla ilgili 28 kişi hakkında açılan davada ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Davanın 1 numaralı sanığı Bedirhan kod adlı Yüksel Bozkurt'un, dağ kadrosuna katılmak isteyen B.F.'yi, aşık olduğu için bu nedenle dağa göndermediği belirlendi. Habertürk gazetesinin haberine göre, gizli kamera çekimi ve telefon konuşmalarının yer aldığı iddianameye göre B.F., İstanbul'dan kaçarak PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için Diyarbakır'a gitti.

Terör örgütünün sözde lojistik Yüksel Bozkurt, dağa gönderilmek üzere teslim aldığı B.F.'ye aşık oldu. Yaptığı bir telefon görüşmesinde B.F. hakkında, "Nefise Karatay'a benziyor" diyen Bozkurt, PKK'ya erzak götürürlerken takibe yakalandı. Bozkurt'un savunması, "B.F. nişanlımdır. Kırsala götürmek için çalışma yapmadım" oldu.

 

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