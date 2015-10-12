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Murat Karayılan'dan PKK'lılara: Eylemsizlik sürecek, yol kontrolünü bırakın

“Şöyle veya böyle, AKP bu işin içinde“

12 Ekim 2015 15:32

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, "Ankara’da yaşamını yitiren insanların vasiyeti gereği eylemsizlik sürecini uygulayacaklarını" belirtti.  

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yayımlanan habere göre, Karayılan, uzaktan telsizle PKK üyelerine seslendi. ANF'de aktarılan konuşmaya göre, 10 Ekim Cumartesi günü duyurdukları eylemsizlik kararını sürdüreceklerini belirten Karayılan, eylemsizlik süreci boyunca "üzerlerine gelinmedikçe" ve "halka dönük saldırılar olmadığı müddetçe" herhangi bir eylem yapılmaması gerektiğini söyledi.

Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanı olan Karayılan, "Bu eylemsizlik süreci nedeniyle yol denetimleri sona erdirilmiştir. Yol denetimi pozisyonunda olan güçlerimiz yol hattından üs alanlarına çekilebilirler" ifadesini kullandı. 

Murat Karayılan, Ankara katliamına ilişkin olarak da "AKP ile devlet içindeki bir kesimin savaş konusunda uzlaşarak IŞİD’le birlikte hareket ettiklerini" ileri sürdü. Karayılan, telsizde “Şöyle veya böyle; AKP bu işin içinde“ dedi.

 

"AKP bu sürece uymayacaktır"

 

“Hunharca yapılan bu katliamla birlikte geliştirmek durumunda olduğumuz eylemsizlik sürecine, AKP’nin uymayacağı açıktır diyen Karayılan sözlerine şöyle devam etti: Çünkü AKP, kaos ve çatışmaya dayanarak bir darbe seçimi tarzında 1 Kasım seçimlerini oldu bittiye getirerek iktidarını kalıcılaştırmak istemektedir. Bu açıdan bu sürece büyük oranda uymayacaktır. Bu nedenle tüm arkadaşlar bizim geliştirdiğimiz bu sürecin tek taraflı bir tutum olduğunu ve olacağını iyi bilmelidir. Kuşkusuz bizim tutumumuz onlar halkımıza ve güçlerimize saldırı yapmadıkça, eylem planlamamak ve yapmamaktır. Fakat onlar saldırı yaptığında kendi meşru savunma hakkımızı kullanacak ve yine misilleme hakkımız çerçevesinde gereken cevabı vermek durumunda olacağız. Belirttiğimiz gibi devlet güçlerinin halkımıza ve gerilla güçlerimize saldırmaması halinde ise herhangi bir askeri eylem faaliyetinde bulunmamalıyız.

Başta Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından olmak üzere, en az 95 kişinin öldüğü Ankara katliamını yapma kapasitesine sahip örgütlerden biri olarak gösterilen PKK, cumartesi günü açıklama yaparak iddiaları reddetmiş ve saldırının kaynağı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.  

 

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