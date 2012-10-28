KCK ve PKK'lı mahkûmların açlık grevi 47'nci gününe girdi!

KCK ve PKK’lı mahkûmların “Anadilde eğitim ve savunma hakkı ile Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması” talebiyle başlattığı açlık grevleri 47. gününe girdi.

Açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen BDP’liler dün birçok ilde sokağa döküldü.

BDP Batman İl Örgütü’nce dün düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevlerine dikkat çekmek için salı günü kepenk açmamaya, alışveriş yapılmamaya, öğrencileri okula göndermeyerek, hayatı durdurma çağrısı yaptı.

Adalet Bakanı’nın yapacağı her türlü çözüm önerisini tartışmaya hazır olduklarını söyleyen Demirtaş, Hükümet’ten açlık grevlerinin ölüm oruçlarına dönüşmeden bitmesi için adım atmasını isteyerek, şunları söyledi:

“Hükümet ve kamuoyu sessiz kalırsa, ölüm olursa hükümet sorumlu olur diyoruz. Artık lafla İmralı kosterinin yürümediği anlaşılmalıdır. Artık söz söyleyecek saat ve dakikaları geride bıraktık. Talepler sadece 600 kişinin talebi değil tüm Kürt halkının talebidir. Gerçekten çözüm isteniyorsa, çözümün anahtarı İmralı’dadır. Artık Adalet Bakanı daha cesur olup çözümün adresine gider.”



Eylem ve olaylar



Mitingin ardından katılımcılar yürüyüşe geçti. Dörtyol’a kadar giden kitleye polis tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Kitle de taşlarla karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki Musa Anter Parkı’nda kurulmak istenen çadır ve Şırnak’ta ise AKP İl binasına siyah çelenk bırakılmasına izin verilmeyince de olaylar çıktı.



Diyarbakır’dan çağrı



Diyarbakır’da aralarında BDP, İHD, Diyarbakır Tabip Odası, Mazlum- Der, TİHV, TUHAD-FED, SES temsilcilerinin de bulunduğu Cezaevi İzleme Komisyonu üyeleri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevindeki mahkûmlarla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan BDP Eşbaşkan Yardımcısı Yardımcı Av. Meral Danış Beştaş, açlık grevinde gelinen noktanın çok ciddi bir aşama olduğuna dikkat çekti.