T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK ve PKK'lı mahkûmların açlık grevi 47'nci gününe girdi!

Açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen BDP’liler dün birçok ilde sokağa döküldü

28 Ekim 2012 13:14

KCK ve PKK’lı mahkûmların “Anadilde eğitim ve savunma hakkı ile Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması” talebiyle başlattığı açlık grevleri 47. gününe girdi.

Açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen BDP’liler dün birçok ilde sokağa döküldü.

BDP Batman İl Örgütü’nce dün düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevlerine dikkat çekmek için salı günü kepenk açmamaya, alışveriş yapılmamaya, öğrencileri okula göndermeyerek, hayatı durdurma çağrısı yaptı.

Adalet Bakanı’nın yapacağı her türlü çözüm önerisini tartışmaya hazır olduklarını söyleyen Demirtaş, Hükümet’ten açlık grevlerinin ölüm oruçlarına dönüşmeden bitmesi için adım atmasını isteyerek, şunları söyledi:

“Hükümet ve kamuoyu sessiz kalırsa, ölüm olursa hükümet sorumlu olur diyoruz. Artık lafla İmralı kosterinin yürümediği anlaşılmalıdır. Artık söz söyleyecek saat ve dakikaları geride bıraktık. Talepler sadece 600 kişinin talebi değil tüm Kürt halkının talebidir. Gerçekten çözüm isteniyorsa, çözümün anahtarı İmralı’dadır. Artık Adalet Bakanı daha cesur olup çözümün adresine gider.”


Eylem ve olaylar


Mitingin ardından katılımcılar yürüyüşe geçti. Dörtyol’a kadar giden kitleye polis tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Kitle de taşlarla karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki Musa Anter Parkı’nda kurulmak istenen çadır ve Şırnak’ta ise AKP İl binasına siyah çelenk bırakılmasına izin verilmeyince de olaylar çıktı.


Diyarbakır’dan çağrı


Diyarbakır’da aralarında BDP, İHD, Diyarbakır Tabip Odası, Mazlum- Der, TİHV, TUHAD-FED, SES temsilcilerinin de bulunduğu Cezaevi İzleme Komisyonu üyeleri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevindeki mahkûmlarla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan BDP Eşbaşkan Yardımcısı Yardımcı Av. Meral Danış Beştaş, açlık grevinde gelinen noktanın çok ciddi bir aşama olduğuna dikkat çekti.

ETİKETLER

açlık grevikckpkkmahkumbdp

İlgili Haberler

Demirtaş: Ortadoğu'da Kürt devleti kuruluyor

Demirtaş, 'Ne Adalet Bakanı’nın çağrısı, ne de bizim çağrımız bu ölüm oruçlarını durdurmayacak. Onların kararlı olduklarını gördük, taleplerinin yerine gelmesini istiyorlar' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24