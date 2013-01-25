KCK Van davasında iki belediye başkanı serbest

Van'da görülen KCK duruşmasında, Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan ile Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz tahliye edildi.

Saat 09.30'da başlayan duruşma, Savcı Recep Bakırcı'nın sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen mütalaasının ardından karar için verilen aranın ardından son oturum, 15.30'da başladı.

Yaklaşık 20 dakika süren oturumda, Mahkeme Başkanı Kerem Küçük, Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan ve Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz ile ilgili mevcut delillerin değerlendirilmesi ve cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu diğer 8 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan Van eski BDP İl Başkan Yardımcısı Mihriban Şah ve Başkale Belediye Başkanı Hecer Sarihan için duruşmalardan vareste tutulmalarına, gizli tanık Ahmet Su'nun dinlenmesi için de ortamın hazırlanıp, gelecek duruşmada dinlenmesine karar verdi.

Duruşma 22 Şubat 2013 tarihine ertelendi.