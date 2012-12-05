KCK tutuklusu avukata Uluslararası İnsan Hakları Ödülü

KCK ana davasından tutuklu bulunan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticisi avukat Muharrem Erbey'e 17'nci Uluslararası Ludovic Trarieux İnsan Hakları Ödülü verildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dreyfus Davası'nın ünlü Fransız avukatlarından Ludovic Trarieux adına düzenlenen ve 1984 yılından bu yana verilen Ludovic Trarieux Uluslararası İnsan Hakları Ödülü, 30 Kasım’da Almanya ’nın Berlin kentinde düzenlenen törende, Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger tarafından, Muharrem Erbey’in cezaevinde olması nedeniyle eşi Burçin Erbey'e verildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ödülün meslektaşına insan haklarını savunma ile her türlü ırkçılık ve hoşgörürsüzlük biçimlerine karşı mücadeleleri nedeniyle verildiğini söyledi.

'36 avukat hala tutuklu'



Elçi, "Ödül, Bordeaux, Paris, Brüksel, Roma , Lüksemburg ve Berlin Baroları İnsan Hakları Enstitüleri ile Uluslararası Avukatlar Birliği ve Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş, bu kurumların ortak kararıyla verilmiştir. Diyarbakır Barosu yönetimi olarak ödül veren baro ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Makul bir süre içinde yargılama ve yargılanırken makul bir süre içinde serbest bırakılma hakkı olduğunu anlatan Baro Başkanı Tahir Elçi, "Bunlar; Anayasa ve taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ’nin güvence altına aldığı adil yargılama hakkının bir gereğidir. Ne yazık ki bu temel insan hakkı, aynı zamanda bir insan hakları savunucusu olan meslektaşımız Muharrem Erbey’den esirgenmektedir. Bu davada Erbey ve diğer meslektaşlarımız, 3 yıldır haksız, adaletsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklu olarak yargılanmaktadırlar. Bu ödül aynı zamanda Türkiye ’de tutuklu avukatlar sorununa da dikkat çekmeye vesile olmuştur. Halen Türkiye genelinde 9’u baro üyemiz toplam 36 avukat tutuklu olarak yargılanmaktadır" dedi.

Muharrem Erbey’in eşi Burçin Erbey, "Eşime övgü dolu sözler söylediler. Çok gururlandım. Bir çelişki var ortada. Burada suçlu olarak yargılanıyor. Orada ise övgü dolu sözler duyuluyordu. Bu aradaki çelişkiden dolayı çok üzgünüm. İnşallah bir an evvel son bulur bu haksızlık. En kısa zamanda serbest bırakılmasını diliyorum" diye konuştu.

Ludovic Trarieux İnsan Hakları Ödülü Nelson Mandela’ya Güney Afrika Devlet Başkanı olmadan önce 1985 yılında verilmişti.