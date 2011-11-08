'KCK silahlı bir terör örgütüdür'

T24

'KCK eleştirilerine anlam veremiyorum'



Kılıçdaroğlu'nun mahkemelere vermediği dosyalarla milletin haysiyeti ve şerefiyle oynadığını ifade eden Bozdağ, iktidarın yolunun iftiradan ve çamur atmadan geçmediğinin anlaması gerektiğini kaydetti. Herhangi bir belediye yolsuzluğuyla ilgili elinde dosya olan dürüst kişinin dosyayı savcılığa teslim etmesi gerektiğini bildiren Bozdağ, şunları söyledi:“Dürüst insan, elinde yolsuzluk dosyası varsa savcıya verir, sonra da kamuoyuna 'bu kadar ciddi bir olay var. Bu olayı cumhuriyet savcısına ilettim. Kamuoyu bilsin diye de bu konuyu kamuoyuna açıklıyorum' der. Ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu ortaya getirdiği konuların hiçbirini götürüp savcılığa vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yolsuzluk varsa, ceza alacaksa niye götürüp savcıya vermiyorsun. Mektubu bize gönderme. Mektubu cumhuriyet savcılarına gönder. Şikayeti önce yargıya yap. Ondan sonra millete yap.Onun kararını yargı versin. Millet de zaten cezasını verir. Ama maalesef çamur at izi kalsın mantığı çerçevesinde savcılara götürmüyor. Kamuoyunun önüne çıkıp çamur atıyor. Temiz insanları çamurla kirletemezsin. Cumhuriyet savcıların adreslerini bilmiyorsa kendisine vereyim. Bütün savcılarının adreslerini göndereyim, Sayın Kılıçdaroğlu bir dahaki mektubu doğru yere göndersin. Savcılara göndermeye cesaret edemediği dosyalarla milleti lekelemesin.”KCK davasındaki tartışmalara da değinen Bozdağ, bu konudaki eleştirilere anlam veremediğini belirterek, “KCK'ya ve ortaya koyduğu eylemlere baktığımızda karşımıza şu çıkıyor; bir sözleşmesi var. O sözleşmenin içerisinde yasaması, yürütmesi, yargısı var. İl, ilçe, belde ve köye varıncaya kadar yapılanması var. Bunlarla ilgili görevli ve yetkililer var. Birtakım güvenlik yapıları var. Ve birtakım kurullar koyuyorlar. Bu bir devlet yapılanması şeklidir. Dünyanın hiçbir yerinde kendi içinde başka bir devlet yapılanmasına izin verilmez. Bu yapılanmanın örneği dünyanın hiçbir yerinde de yoktur zaten. Bu bir terör örgütü yapılanmasıdır” diye konuştu.Büyükşehirlerde veya Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan eylemlerin altında KCK'nın parmağı olduğunu anlatan Bozdağ okullara, duraklara, partilere, işyerlerine yönelik saldırıların KCK tarafından yapıldığına işaret etti. KCK'nın saldırı organize eden ve insanları o eylemlere yönlendiren bir yapı olduğuna dikkat çeken Bozdağ şöyle devam etti:“KCK, büyükşehirlerde insanlardan zorla veya gönülü para toplayarak terör örgütüne aktarıyor.Terör örgütüne finansman sağlıyor. Öte yandan silah temini ve onların eylem yapacağı yerlere ulaştırmasını sağlıyorlar. Gençleri dağa gönderiyor, örgüte katma noktasında çalışmalar yapıyor. Belediyelerle usulsüz ilişkilere girerek elde ettikleri parayı terör örgütüne aktarıyor. Dünyanın neresinde silahlı düşünce örgütü var. Dünyanın herhangi bir yerinde insanları terör örgütüne katmaya zorlayan, insanlardan zorla para toplayan, insanları canlı bomba olmaya zorlayan bir düşünce örgütü duydunuz mu? Yok böyle bir şey. KCK silahlı bir terör örgütüdür. PKK ile aynıdır. PKK eşittir KCK'dır.”Konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozdağ, daha sonra Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu'nun makamına geçerek belediyenin ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı, esnafı gezerek bayramlarını kutladı.