-KCK SANIKLARINA 3 BİN 326 YIL HAPİS İSTEMİ DİYARBAKIR (A.A) - 15.10.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı, Avukat Meral Danış Beştaş, terör örgütü KCK davasında 103'ü tutuklu 151 sanık için toplam 3 bin 326 yıl hapis cezası istendiğini söyledi. Beştaş, BDP Diyarbakır İl Başkanı Nijad Yaruk, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) sözcüsü Cemal Coşkun, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu ve İHD Bölge Temsilcisi Mihdi Perinçek ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik operasyonda tutuklanan ve aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 103'ü tutuklu 151 sanığın ilk kez Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağını belirtti. Bu davanın Türkiye'nin Kürt sorununa bakışında turnusol kağıdı olacağını ileri süren Beştaş, şöyle dedi: ''14 Nisan 2009 tarihinde tutuklanan kişiler, 18 ay sonra mahkeme önüne çıkacak. İçerisinde ABD Başkanı Barack Obama, Deniz Baykal, Fetullah Gülen gibi bir çok ünlünün adının geçtiği 7 bin 500 sayfalık bir iddianame mevcut. 103'ü tutuklu 151 sanık için toplam 3 bin 326 yıl hapis isteniyor. Müvekkillerimiz silahlı bir örgütün silahsız üyeleri konumunda yargılanıyorlar. Üzerlerinde bir çakı, bir çivi dahi bulunmamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere karşı açılan davaların en önemlilerinden biridir. Kürtleri susturmaya yönelik ve siyasi ayakları olan bir davadır. Savcı, arkadaşlarımızı 3 yıl boyunca dinlemiş, sonra yerel seçimlerden hemen sonra operasyon kararı almıştır. Dava, KCK davası değil, demokratik siyaset kurumlarına yöneliktir. Türkiye demokrasisinin ilerleyip ilerlemesi bu davanın sonucuna bağlıdır. Dava Türkiye için ve Kürt sorununa bakış için turnusol kağıdı görevi görecektir.'' Beştaş, Hükümetin, Kürt sorununu Kürtsüz çözmek istediğini ve geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da Kürtlerin buna izin vermeyeceğini ifade ederek, ''Türkiye'nin çeşitli kentlerinden baroların göndereceği avukatlarla birlikte yaklaşık 250-300 avukat savunma yapacak. İddianamenin okunmasına gerek yok. Avukatlar da müvekkiller de iddianameyi biliyor. Veya usul bakımından kısa bir özetinin okunmasını isteyeceğiz. Aralarında Avrupa Parlamentosu üyeleri ile Türkiye'deki büyükelçiliklerin yetkililerin de bulunacağı 300'e yakın kişi davayı takip edecek'' açıklamasında bulundu. BDP Diyarbakır İl Başkanı Yaruk da, davanın son 100 yılın en önemli davalarından birisi olduğunu ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Yaruk, ''Bin 600'ün üzerinde siyasetçinin tutuklanması, toplumun vicdanında derin yaralar açtı. Biz, barış için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu dava, sürecin barışa evrilmesi konusunda belirleyici olacaktır. Bu toprakların barışa ihtiyacı var. Davayı büyük bir kitle ile takip edeceğiz. Halkımız dava boyunca adliye binasının çevresinde olacaktır'' diye konuştu. Aralarında BDP'nin 12 belediye başkanının da bulunduğu 103'ü tutuklu, 19'u firari konumdaki 151 kişinin yargılanmasına 18 Ekim'de, Diyarbakır Adliyesi içinde yaptırılan özel bölümde, 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından başlanacak.