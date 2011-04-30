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KCK OPERASYONUNDA 32 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A)

30 Nisan 2011 15:42

-KCK OPERASYONUNDA 32 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır, Malatya ve Elazığ merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik eş zamanlı  operasyon düzenlendi. Operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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