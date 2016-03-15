KCK: Ölüm kalım mücadelesi veriyoruz, artık savaş her yerde olacak; Erdoğan'ı devirmek istiyoruz!

Ankara'daki terör saldırısının faili olarak PKK'nın açıklanmasının ardından İngiliz Times gazetesinde açıklamaları yayımlanan KCK Eş Başkanı Cemil Bayık, "temel hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) çöküşü olduğunu" söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Irak'taki Kandil Dağları'nda, son Ankara katliamından önce Times muhabiri Anthony Loyd'un sorularını yanıtlayan Cemil Bayık, gelinen noktada bir "ölüm kalım" mücadelesi verdiklerini belirtti.

"Erdoğan bizi yenerse, Türkiye'de demokrasi isteyen herkesi mağlup edebilir" diyen Bayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun rüyalarının gerçeğe dönüşmesinin önündeki en büyük engel biziz. Eğer Erdoğan bizi saf dışı bırakırsa, kazanır...

"Erdoğan'ı ve AKP'yi devirmek istiyoruz. Erdoğan ve AKP devrilmedikçe, Türkiye asla demokratik bir ülke olamaz."

Times muhabiri Anthony Loyd mülakatı, Ankara'da önceki gün düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan dört gün önce yapmış.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı saldırı ile ilgili açıklamada, "Özellikle bölücü terör örgütünü işaret eden çok ciddi, neredeyse kesinleşmiş bulgular var" diyerek PKK’yı işaret etmişti.

Times ise Cemil Bayık'la mülakatı dünya haberleri sayfalarında, "Türkiye'nin en çok aranan adamı söz veriyor: İntikam bizim olacak" başlığı ile vermiş.

Gazete, PKK'nın kurucularından ve Yürütme Komitesi'nin üç üyesinden biri olan Bayık'ın, güvenlik güçlerini, "herşeyi çalıp yapmakla" suçladığını da yazmış.

Times muhabiri Anthony Loyd haberinde, Bayık'la görüştüğü sırada gökyüzünde insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğunu, Bayık'ın mülakatın üçüncü dakikasında PKK bayrağını, İHA'lar tarafından tespit edilmelerine yol açabileceği gerekçesiyle kaldırttığını aktarmış.

"Savaş artık her yerde olacak"

Cemil Bayık'ın Times'a verdiği mülakatta sarf ettiği bazı sözler de şöyle:

"Türkler, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Kürt kentlerinde mümkün mertebe her şeyi yağmalayıp yaktılar. Bu nedenle halkımız intikam hisleriyle dolu. Gerillalarımıza, onlara yapılanların intikamını almaları çağrısında bulunuyor. Bu, halk mücadelesinde yeni bir dönemdir.

"Kısa bir süre öncesine dek Türk ordusu ile savaş sadece dağlardaydı. Daha sonra kasabalara ve kentlere de taştı. Artık her yerde olacak.

"Mücadelenin bu aşamasında, gerillalarımıza yerine getirmeleri yönünde verilecek her emir, meşru olacaktır."