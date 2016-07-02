KCK: IŞİD havalimanı saldırısıyla AKP'ye hizmet etti

KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen silahlı ve bombalı saldırıların ardında, IŞİD’in merkezi iradesinin olmadığını savundu. Karayılan, eylemlerin AKP’ye hizmet ettiğini savunarak, “AKP Kürtlere karşı DAİŞ’i kullandı ama DAİŞ de AKP’yi fazlasıyla kullandı” dedi.

ANF Türkçe’ye konuşan Karayılan’a göre, örgütün Türkiye’deki eylemleri üstlenmemesinin nedeni, eylemlerin merkez değil, bağlı kollar tarafından devletle işbirliği içinde gerçekleştirilmesi.

Karayılan şunları söyledi:

“DAİŞ, merkezi bir şekilde Türkiye’ye karşı bir savaş kararı almamış. Bu eylemleri de merkezi kararla yapmıyor. Onun için üstlenmiyor. Oyun içinde oyun var. Bu derin bir plan. Göründüğü gibi değil. İki gündür olayı yorumlayan herkes, ‘AKP önce bunları güçlendirdi, Kürtlere karşı kullandı, şimdi de tutumunu değiştirdi, bu yüzden de bunlar Türkiye’ye karşı eylemlere başladı’ diyor. Bu doğru bir yorum değil. Eylemleri DAİŞ’in içinde bulunan bir kol yapıyor. Bu Türk Özel Harp Dairesi’nin etkisi altında ‘özgün’ bir kol.”

"Aslında hala birbirlerini kolluyorlar"

Karayılan’a göre bu kol Türkiye’de önce, AKP’ye karşı olan güçlere dönük eylemler yaptı. Diyarbakır, Suruç, Ankara ve İstanbul saldırılarını anımsatan Karayılan, “Ardından Antep’te polise karşı eylem yaptılar. Şimdi de İstanbul’da havalimanında, özellikle de dış hatlar terminalinde yaptılar. Hep yabancıların bulunduğu yerlerde yapmaları ilginç. Dış hatlar terminali bilinçli seçim” dedi.

IŞİD eylemlerinde bir karakter değişikliği gözlendiğini, ancak yine de eylemlerin AKP’ye hizmet ettiğini öne süren Karayılan şöyle devam etti:

“Başlangıçta AKP’nin 1 Kasım seçimlerinde yeniden iktidara gelmesini sağladılar. HDP’yi miting yapamaz duruma getirdiler, korku yarattılar. Binlerce örnekle ispatlandı ki, AKP’nin ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle, dünyanın başına bela olacak bir düzeye geldi. Bu durum örtülü bir biçimde devam ediyor. Güçler birbirine karşı savaşıyor gibi görünse de, birbirlerini kollama durumu da var.”

Erdoğan üzerindeki gölgeyi kaldırmak istiyor

IŞİD’in Cerablus’ta 90 kilometrelik bir alanda iktidar olmasını ve Rojava Devrim Güçleri’nin IŞİD’i buradan temizlemesinin engellenmesini AKP’nin sağladığını dile getiren Karayılan, örgütün şu anda bu alanı sınırı geçiş için kullandığını vurguladı.

Karayılan şöyle devam etti:

“Yani eylem kanalları açık, bunun nedeni de Erdoğan, AKP. ABD ve diğer uluslararası güçler ise, ‘Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate alıyoruz’ adı altında göz yumuyor. Bunların Türkiye ile sınırları kesilmeden zayıflatılmaları mümkün değil. AKP Kürtlere karşı DAİŞ’i kullandı ama DAİŞ de AKP’yi fazlasıyla kullandı. Bu gizli ilişkileri uluslararası düzeyde Erdoğan ve AKP üzerinde ciddi bir gölge yarattı. Şimdi bu gölgeyi kaldırmak istiyorlar. Çünkü mevcut durumda bütün dünyada DAİŞ’e yakın duran tek bir devlet kaldı; o da AKP devleti. İktidarını kalıcı kılmak isterken, 44 sıradan insan ölmüşse, bunun onun için pek de bir önemi yoktur. Yani AKP tutum değiştirdiği için DAİŞ de AKP’ye karşı savaş ilan etmedi. DAİŞ içerisindeki derin yerlere bağlı özel görevli bir grup ile bir projenin yürütülmesi söz konusu.”

AKP’nin Rusya ve İsrail’le ilişkileri normalleştirme çabalarının da aynı amaca hizmet ettiğini iddia eden Karayılan, tüm bunların AKP’nin gizli ve derin bir planı olduğunu savundu.