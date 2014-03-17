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KCK davasında 91 sanığın tahliye talepleri reddedildi

KCK ana davasında yargılanan 91 tutuklu sanığın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi

17 Mart 2014 20:24

KCK ana davasında tutuklu bulunan 91 kişinin avukatları, son yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek, nöbetçi konumdaki Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu. Tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme, sanıkların örgütün dağ kadrosuna katılma şüphesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle, tahliye taleplerini reddetti.

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, mahkeme kararında, sanıklara yöneltilen, 'silahlı terör örgütün üye olmak, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü yöneticisi olmak, örgüt adına suç işlemek' suçlarının vehametinin toplumda maydana getirdiği etki, ele geçirilen deliller, delillere göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunduğunu belirtildi. Kararda, PKK/KCK terör örgütünün hala faaliyetini devam ettirmesi ve bu faaliyetler kapsamında, suç işlediği iddia edilen sanıkların delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar üzerinde baskı kurma, sanıkların kaçma, saklanma ve terör örgütünün dağ kadrosuna katılma şüphesinin varlığının bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin makul ve ölçülü olmasını gerekçe göstererek reddine karar verdi.

 

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