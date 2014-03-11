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KCK sanıkları, 'dağa çıkacaklar' diyen mahkemeden tahliye taleplerini geri çekti

KCK ana davasında tutuklu yargılanan 91 sanık için yapılan tahliye başvurusu avukatlar tarafından geri çekildi

11 Mart 2014 18:41

Diyarbakır'da görülen KCK davasının 91 sanığı, 5 yıllık tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye talebinde bulunmuştu. Tahliye başvurusu avukatlar tarafından geri çekildi.

Sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, daha önce Hasan Hüseyin Ebem, Mehmet Nimet Sevim, Mazlum Tekdağ, Ercan Akyol ve Hüseyin Yılmaz için yapılan tahliye talebinin "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin devam ediyor olması ile sanıkların tahliye edilmeleri durumunda örgütün dağ kadrosuna katılabilecekleri" gerekçesiyle reddine karar verildiği hatırlatılarak, "mahkemenin bu kararıyla dava ve tutuklamaya bakış açısının açık bir şekilde ortaya konulduğu" kaydedildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu 5 müvekkilimizin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir. Mahkemenizin 3 gün gibi kısa bir sürede 7 bin 580 sayfa iddianameyi, yaklaşık 500 klasörlük ek delilleri inceleyerek vermiş olduğu 2014/251 değişik iş nolu kararında belirtildiği üzere, tamamı tape kayıtlarından oluşan ve bir örneği adli emanette saklanan delillerin; müvekkillerce yok edilmeleri, gizlenmeleri ve değiştirmeleri yönündeki mahkemenizin endişesini paylaşmaktayız. Yine dava dosyasında beyanları bulunan ve 'gizli tanık' oldukları için kimlikleri de gizli olan tanıkların müvekkillerce baskı altına alınması, PKK/KCK örgütünün halen faaliyetlerine devam ediyor olması, müvekkillerin tahliye edilmeleri durumunda örgütün dağ kadrosuna katılabilecekleri yönündeki tespitler, sanık vekilleri olarak bizleri de endişelendirmiştir. Mahkemenizin bu karar ile davaya/tutuklanmaya bakış açısı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle mahkemenizin ve yargıçlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi, yoğun iş yükü altındaki yargıçların daha fazla mağdur edilmemesi için kapatılan 6. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi tarafından havale edilen dilekçemizin mümkünse tarafımıza iadesi, değilse işleme konulmamasını, dilekçemizden ve tahliye taleplerimizden vazgeçtiğimizi beyan eder, talebimizin kabulünü dileriz."

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