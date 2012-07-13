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KCK davasında Büşra Ersanlı ve 15 tutuklu serbest bırakıldı

KCK davasından 8,5 aydır tutuklu yargılanan Prof. Büşra Ersanlı tahliye edildi

13 Temmuz 2012 19:16

KCK'ya yönelik soruşturmada tutuklanan Prof. Büşra Ersanlı tahliye edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tahliyesine karar verdi.

KCK davasından 8,5 aydır tutuklu yargılanan Prof. Büşra Ersanlı akşam 22. 30 itibari ile Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Ersanlı cezaevi çıkışında şunları söyledi: 9 aya yakındır içerideydim. Mantığını anlayamadığım çok uzun bir iddianame var ortada. Bu davadan yargılanan arkadaşların büyük bir çoğunluğu bildiğiniz gibi BDP'li. Evet dışarı çıktığımıza sevindik ama arkadaşlarımızı orada bırakmak bizi üzdü. Yakın bir gelecekte bu ülkede ana dilde savunma gerçekleşektir. 3. yargı paketine dair bir yorum yapmak istemiyorum.

KCK'de tahliye olan isimler: Kazım Şeker, Kemal Karagöz, Büşra Ersanlı, Büşra Beste Önder, Can Şah Çelik, Erdoğan Baysan,Medeni Demirkapu, Zekiye Ayık, Cüneyt Özil, Birgül Arvaz, Suna Varsat, İbrahim Esenyıldız, Mehmet Sıddık Umek, Uğur Taşdemir, Nizamettin Özmen, Mustafa İpek.

 
 

Kürtçe ifade verenler bırakılmadı mı?

 
 
Taraf gazetesi muhabiri Fırat Alkaç'ın twitter'da yer alan mesajı serbest bırakılanlan 16 KCK tutuklusu hakkında yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Alkaç, "KCK'da serbest bırakılanlar türkçe ifade vermişti. kürtçe verenler anadillerini konuştukları için içerideler" tezi doğru sanırım....'' dedi.
 

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