Büşra Ersanlı: Tahliyemi istemekten utanıyorum, beraatımı istiyorum

KCK davasının bugünkü duruşmasında konuşan Prof. Dr. Büşra Ersanlı 'Tahliyemi istiyorum demekten utanıyorum, beraatımı istiyorum' dedi.

Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki büyük duruşma salonunda gerçekleştirilen oturumda, 2 bin 401 sayfalık iddianamenin 352. sayfasına kadar okunmasının ardından sanık ve avukatların talepleri alınmasına geçildi.

Sanıklardan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, aleyhinde gösterilen delillerin tamamının konferans notları ve bilimsel çalışmalara ilişkin notlar olduğunu dile getirdi. Yılda 100’e yakın konferansa katıldığını anlatan Ersanlı, sosyal demokrat ve sosyalist nitelikteki birçok grubun etkinliğine katıldığını belirtti.

BDP’nin siyaset akademilerinde verdiği derslerin terör örgütüne üye kazandırmaya dönük olduğu iddiasını reddeden Ersanlı, BDP’ye üye olma sebebini ‘çözüm üretebilecek alternatif bir muhalif harekete katkı sunma isteği’ olarak dile getirdi. İddianamede delil olarak yer alan notların bir kısmının siyaset akademisi dersleriyle ilgili olduğunu, ancak çoğunun akademik toplantılarla alakalı notlar olduğunu savunan Ersanlı, "Evimden alınan notların tamamı toplantı notlarıdır. Çoğunluğu da akademik toplantılara aittir. BDP’ye giriş sebebim, Türkiyelileşme projesiyle bağlantılıdır. Şiddete metod olarak asla güvenmiyorum. Tahliyemi istiyorum demekten utanıyorum, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Taleplerin alınmasına ara veren heyet, duruşmayı yarın saat 09.30’a erteledi. Yarınki duruşmada öğleye kadar taleplerin alınmasına devam edileceği ardından ise taleplerin değerlendirileceği öğrenildi.