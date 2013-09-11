KCK davasında 6 tahliye

12 Aralık'ta KCK operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Evrensel Gazetesi muhabiri Sadiye Eser on aylık tutukluluğunun ardından ilk duruşmada tahliye edildi. Eser ile birlikte Ruken Çelik, Rıdvan Oğuz, Ramazan Atup, Felat Abik ve Vaysi Özdemir de tahliye edildi.

12 Aralık'ta İstanbul'da birçok ilçede eşzamanlı olarak yapılan KCK operasyonu sonrası Eser'in de aralarında bulunduğu sekizi tutuklu 24 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dün görülen duruşmada Kürtçe savunma yapıldı.

Bianet'in haberine göre, Eser savunmasında gazetecilik faaliyetleri sebebiyle yargılandığını, tutuklandığı sırada Evrensel Gazetesi ve Hayat TV muhabiri olduğunu, ve bu sebeple pek çok basın açıklamasını takip ettiğini belirterek "Acaba neden bu eylemler sadece BDP'nin birkaç eylemi olarak yansıtılıp dosyaya kondu?" diye sordu.

Kürt olduğu için kolayca örgüt üyeliği suçlamasının yapıldığını söyleyen Eser, "Mesleğiniz ne olursa olsun önemli değil. Eğer kimya mühendisiyseniz ve bir eylemde fotoğrafınız varsa molotof yapmakla suçlanırsınız" dedi.

Mahkeme altı kişiyi tahliye ederken Hüseyin Eser ile Hüseyin Akdoğan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Davaya 12 Aralık'ta devam edilecek.