KCK davasında 5 tahliye

Diyarbakır'da, görülmekte olan KCK ana davasında tutuklu yargılanan ve aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak'ın da bulunduğu 5 kişi tahliye edildi. Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan tutuklu sanıkların ara değerlendirmesinde verdiği kararla yaklaşık 5 yıldır tutuklu olan Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Budak, ile Musa Farisoğlulları, Aygül Arat, Mustafa Ocaklık ve Abdülserdest Tan'ı tahliye etti.

DHA’da yer alan habere göre, KCK ana davasında son tahliyelerin ardından aralarında eski DEP Milletvekili Hatip Dicle'nin de bulunduğu 37 kişinin tutuklu yargılanmasına devam ediliyor.