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İstanbul'daki KCK ana davasında tutuklu sanık kalmadı

İstanbul'da KCK ana davasında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi

24 Nisan 2014 20:17

KCK İstanbul ana davasında tutuklu bulunan 33 Kürt siyasetçi hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucu tahliye kararı verildi. Böylece 205 kişinin yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmiş oldu.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre; KCK İstanbul ana davasında 2011 yılından bu yana tutuklu olarak yargılanan 33 siyasetçi hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aylık tutukluluk durumu incelemesi yaptı. Yapılan inceleme ardından davada tutuklu olarak yargılanmaya devam edilen 33 siyasetçi hakkında tahliye kararı verildi.

Aralarında BDP PM üyeleri, BDP yöneticileri ve BDP İstanbul Siyaset Akademisi çalışanlarının da bulunduğu 33'ü tutuklu 205 siyasetçi ve insan hakları savunucunun yargılandığı davada, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından dava dosyası Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmişti. Dosyanın devredilmesinin ardından İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz ay verilen tensip kararı ile 37 kişi serbest bırakılmıştı.

 

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