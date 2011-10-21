KCK davası Aysel Tuğluk'a mı uzanıyor?

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un KCK yöneticileri ile irtibatını araştırdığı öğrenildi.













PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda örgütün birçok yönetici ve üyesinin tutuklanmasının ardından, KCK’nın, tutuklananların yerlerine yeni isimleri görevlendirdiği belirtildi. Aysel Tuğluk tarafından gazeteci Yasemin Çongar’a gönderilen "Yasemin Çongar’a Açık Mektup" başlıklı mektubun KCK operasyonları kapsamında tutuklanan Nihat Oğraş tarafından kaleme alındığı iddia edildi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma dosyasına konu alan mektubun incelendiği ve mektubun Oğraş tarafından nasıl ve ne zaman Tuğluk’a gönderildiğinin araştırıldığı belirtildi. Tuğluk’un soruşturma kapsamında tutuklanan diğer KCK yöneticileri ve üyeleri ile irtibatının olup olmadığının da araştırıldığı ifade edildi.







'KCK Yeniden yapılanıyor'





Öte yandan KCK’ya yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda örgütün birçok yönetici ve üyesinin tutuklanmasının ardından, örgütün yeniden kadrolaştığı iddia edildi. İstanbul ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz ay KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Aralarında 'KCK’nın yürütme kurulu’ üyeleri olduğu belirtilen Kudbettin Yazbaşı ve Nihat Oğraş’ın bulunduğu yüzlerce isim tutuklandı. Örgütün önemli isimlerinin tutuklanması ile birlikte KCK’nın yeniden yapılanmaya gittiği belirtildi.







Tutuklanan isimlerin yerine yeni isimler atandı





İstanbul’u üç bölgeye ayırdığı ve bu bölgelerden sorumlu isimler atadığı öğrenilen KCK’nın, tutuklanan yöneticilerinin yerine yeni isimler belirledi. İstihbarat birimlerince savcılığa ulaştırılan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta tutuklanan isimlerin yerine görev yapacak örgüt üyeleri tespit edildi. KCK tarafından görevlendirilen örgüt üyeleri görev yerlerine dağıldı. Savcılığın bu isimleri de takip altına aldığı belirtildi.







