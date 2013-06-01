KCK davalarında 17 kişiye 131 yıl hapis

Malatya'da görülen Adıyaman, Dersim ve Elazığ KCK’davalarında yargılanan 2'si tutuksuz 17 kişiye, 7 yıl ila 13 yıl arasında değişen toplam 131 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

Malatya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen Dersim KCK davasında, 2'si tutuksuz 6 kişinin yargılandığı duruşmada, tutsaklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme, sanıklardan B.D'ye 9 yıl 10 ay, M.K'ya 9 yıl 3 ay, E.Ü'ye 9 yıl 3 ay, F.P, Z.K ve K.A'ya 7 yıl 10'ar ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemede görülen bir diğer davada da Elazığ'da ‘KCK’ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunan Fırat Üniversitesi öğrencisi 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, esasa ilişkin savunmalarını yapan öğrenciler, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliyelerini talep ederken verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla Ali Kınar'ı 7 yıl 10 ay, Gökhan Öngülen'i 7 yıl 1 ay, Erdal Demir'i 7 yıl 1 ay, Mehmet Yiğit'i 9 yıl 10 ay ve Diyadin Abak'ı 9 yıl 10 ay, hapis cezasına çarptırdı.

Yine Malatya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Adıyaman ‘KCK’ davasında da 6 sanık hakkında da karar çıktı. Sanıklardan Aydın Kara ve Hamiyet Demir'e 11 yıl 4 ay, Umut Çalışkan ve Ahmet Güven'in 9 yıl 10 ay, Yasin Ekmen ve Havva Bozkurt'a 13’er yıl 10’ar ay hapis cezası verildi.