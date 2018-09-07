T24 LogoT24 Logo
Gündem

'KCK Basın' davası: Gazetecilerin pasaportları iade edilecek

Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2019'a ertelendi

07 Eylül 2018 16:32

46 gazetecinin yargılandığı 'KCK Basın' davasının bugün görülen duruşmasında, gazetecilerin pasaportlarına el konulması kararı kaldırıldı. Bir  sonraki duruşma 11 Ocak 2019'a ertelendi.

46 gazetecinin yargılandığı ‘KCK Basın’ davasının duruşması  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ında görüldü. Davada yargılanan Hamza Sümeli ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına rağmen pasaportlarını alamaması üzerine talep edilen düzeltmelerin yapıldığını ifade etti.

Sanık avukatları, daha önceki savunmalarına bu aşamada ekleyecekleri bir şey olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti  bir sonraki duruşmayı 11 Ocak 2019'a erteledi.
 

ETİKETLER

kck basın davasıduruşmapasaporterteleme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24