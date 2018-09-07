'KCK Basın' davası: Gazetecilerin pasaportları iade edilecek

46 gazetecinin yargılandığı 'KCK Basın' davasının bugün görülen duruşmasında, gazetecilerin pasaportlarına el konulması kararı kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2019'a ertelendi.

46 gazetecinin yargılandığı ‘KCK Basın’ davasının duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ında görüldü. Davada yargılanan Hamza Sümeli ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına rağmen pasaportlarını alamaması üzerine talep edilen düzeltmelerin yapıldığını ifade etti.

Sanık avukatları, daha önceki savunmalarına bu aşamada ekleyecekleri bir şey olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 11 Ocak 2019'a erteledi.

