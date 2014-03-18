KCK avukatlar davasında 10 tahliye kararı

Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılması ve tutukluluk süresini 5 yılla sınırlayan yeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından KCK davasından tutuklu 9 avukat ile yazar Cengiz Kapmaz tahliye edildi.

Davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından avukatlar, tahliye talebinde bulundu. Tahliye talepleri İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre talepleri değerlendiren mahkeme avukatlar Doğan Erbaş, İbrahim Bilmez, Ömer Güneş, Hatice Korkut, Cengiz Çiçek, Muharrem Şahin, Emran Emekçi, Sebahattin Kaya, Mehmet Bayraktar ile yazar Cengiz Kapmaz'ın tahliyesini karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışı çıkış yasağı koyan mahkeme, tahliye gerekçesi olarak 'sabit ikametgah sahibi olmalarını, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldıkları süreyi" göz önünde bulundurdu. Tahliyeler ile birlikte KCK avukatlar davasında tutuklu sanık kalmadı.