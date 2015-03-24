KCK: Anayasa değişirse silahsızlanmayı gündemimize alabiliriz

KCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Bese Hozat, PKK'nın silah bırakması için hükümetin de mutabakata vardığı Dolmabahçe'deki 10 başlığın müzakere edilmesi, İzleme Heyeti'nin İmralı'daki görüşmeleri takip etmesi, TBMM'de buna uygun yasaların çıkarılması ve anayasa değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

Hozat, Kandil'de yapılan ve uydu aracılığı ile Avrupa'dan yayın yapan 'Med Nuce' kanalında yayınlanan röportajında, newrozda Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi çağrılarının ön plana çıkarıldığını, milletvekilleri Leyla Zana ile Sırrı Süreyya Önder ile görüşen Abdullah Öcalan'ın 'Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanması konusunda çabaları olduğunu anlattı. Hozat, Öcalan'ın Kuzey Irak'taki Kürt liderler Mesut Barzani ile Celal Talabani'ye yönelik mektuplar yazdığını, bu konuda yol haritası çizdiğini söyledi.



İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın newrozda okunan mesajında, 28 Şubat'ta açıklanan 10 başlık altında izleme heyetinin de gözetiminde müzakerelere başlama çağrısı yaptığını, tarafların karşılıklı eş zamanlı, paralel adımlar atması gerektiğini anlattı. KCK'nın eş Başkanı Bese Hozat, PKK'nın silah bırakması için sürecin nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin şöyle dedi:



"Müzakereler sırasında izleme heyeti gerekirse taraflara uyarıda bulunur müdahale eder uzaklaşan taraf varsa onu müzakereye çeker. Sağlanan mutabakatan uygun adımlar atılması gerekiyor. Nevruzdan sonra yapılan ilk görüşmede izleme heyetinin de dahil olması, 10 başlık altında resmi müzakerenin başlaması gerekir. Meclis'te 'Hakikatlerle Yüzleşme Komisyonu' kurulur. Tarafların uzlaştığı 10 başlık altında mutabakatı ele alır. Bunun üzerinde çalışır Meclis genel kuruluna getirir ve tartışılmasını sağlar. Yasalarını çıkarması ve yeni bir anayasayı çıkarması gerekiyor. Bu süreçler yaşanır, somut gelişmeler adımlar atmış, yasalar çıkarmış, özgür yurttaşlık temelinde düzenlemeler yapılırsa sağlanırsa PKK kongresini toplar; silahlı süreci noktalar. Yeni bir stratejik değişime gider. Devlet sorumluluklarını yaparsa silahlı mücadele anlamsızlaşır."



Devletin atacağı somut adımlara göre, kendilerinin de süreci destekleyen eş zamanlı adımlar atacaklarını ifade eden Hozat, Abdullah Öcalan'ın nevruz mesajındaki her kelimeye katıldıklarını, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın açıklamalarının söylemde kalmaması gerektiğini ekledi.

Erdoğan 'PKK silah bırakmadan sürece devam edemeyiz' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün muhtarlarla buluşmasında "Bir yıl önce Nevruz'da yine silah bırakılacağı söylenmişti. Ne oldu Uygulamaya bakarız, uygulama görmeden bunlara inanmak mümkün değil. Dolayısıyla uygulamayı görelim. PKK silah bırakmadan daha fazla devam edemeyiz" diye konuşmuştu.