KCK ana davasında 3 yıl sonra ilk tahliye

T24

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 41. duruşmasına 79'u tutuklu 82 sanık katıldı.Duruşmada, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey ile ilgili dosyadaki deliller okundu. Ardından da savcı Levent Kaya, mütalaasında sanıklardan Seyithan Şen, Veysi Akar, İhsan Seviktek, Abdurrahim Tanrıverdi ve Adnan Bayram'ın tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, talebin değerlendirilmesi için verilen aranın ardından, oybirliği ile 5 kişinin tahliyesine karar verdi. Duruşma, 9 Nisan tarihine erteledi.