KCK ana davası Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmeyecek

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasının Anayasa'ya aykırılık oluşturduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ilişkin sanık avukatlarının talebini reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK davası ile ilgili kararını açıklamasına kadar dava Diyarbakır'da görülmeye devam edecek.

Felat Bozaslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 175 sanıklı KCK ana davasının duruşmasına bugün devam edildi. Duruşmaya 23 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan avukat Cihan Aydın, DGM'lerden bugüne kadar özel yetkili mahkemelerin tarafsızlığı konusunda ciddi şüpheler olduğunu belirterek, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından, davaya yeni bir mahkemede kaldığı yerden devam edilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu, bu nedenle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiğini söyledi.



İstanbul KCK davasını hatırlattı



İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK davasının bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini hatırlatan Aydın şöyle dedi:

"Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının asıl nedeni işlemlerindeki şüphelerdir. Davanın usul ve esasına ilişkin tüm işlemler ve kararlar bu mahkemelerce alınmıştır. Bu nedenle yapılan işlemlerde Anayasa'ya aykırılık taleplerimizin Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini istiyoruz. Dosyadaki deliller Anayasa'ya aykırılık teşkil etmektedir."



Mahkeme talebi reddetti



Avukatların taleplerinin ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Verilen 3 saatlik aranın ardından savcının görüşü soruldu. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ilişkin talebin reddini istedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinin ciddi bulunmadığını belirterek reddine karar verdi.



Bunun üzerine söz alan sanık avukatları Anayasa Mahkemesi'nin İstanbul'daki davada talebi haklı bulması durumunda yargılamanın yenileneceğini hatırlattı. Mahkeme Başkanı ise, dosyada ifadesi alınmayan sanıklar bulunduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin İstanbul KCK davası ile ilgili kararı açıklamasına kadar yargılamayı sürdüreceklerini söyledi.