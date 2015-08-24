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KCK: ABD ile ilişkimiz var, Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate aldığı için bunu yalanladı

Cemil Bayık: ABD, Türkiye’yi IŞİD’e karşı savaşa katmak istiyor

24 Ağustos 2015 19:25

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Washington tarafından yalanlanan "ABD ile görüşüyoruz" açıklaması tekrarlayarak," ABD, Türkiye’yi IŞİD’e karşı savaşa katmak istiyor ve bu yüzden diplomatik bir dil kullanarak hassasiyetlerini dikkate alıyor" dedi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, 16 Ağustos’ta “PKK Türkiye'yle çatışmaları bitirmek için ABD'yle gizlice görüşüyor” başlıklı haberinde

“16 Ağustos konuşan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın "ABD'nin Türkiye ile aramızda arabuluculuk yapması gerektiği çağrımı yineliyorum. Bize bir garanti verirlerse üzerimize düşen rolü yerine getiririz. Ancak bir garanti verilmezse tek taraflı adım da atamayız" dediğini aktarmıştı.

Söz konusu haberin yayımlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, PKK ile Washington'un iletişim halinde olduğu iddialarını yalanladı ve "Bizim için hiçbir şey değişmedi. PKK bir terör örgütüdür. Oturup PKK ile görüşmeler yürütmüyoruz" demişti.

ABD’nin Daily Telegraph’ın haberini yalanlamasının ardından, dün Die Welt’ten Yücel Deniz’e konuşan Bayık, ABD’yle görüştükleri iddiasını yineledi.

Yücel Deniz’in Cemil Bayık’la yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

ABD ile ilişkiniz var mı?

Var.

Amerikan hükümeti bunu yalanladı...

ABD, Türkiye’yi IŞİD’e karşı savaşa katmak istiyor ve bu yüzden diplomatik bir dil kullanarak hassasiyetlerini dikkate alıyor.

ABD, PKK'ye karşı operasyonu onayladı mı?

Açıkça söylemiyorlar ama Amerika yeşil ışık yakmasaydı bu operasyonlar olmazdı. ABD, IŞİD’e karşı en etkili Kürt özgürlük hareketinin savaştığını biliyor. Uluslararası koalisyonda hem Türkiye’ye, hem PKK’yeihtiyacı var. Çelişki bundan kaynaklanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

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