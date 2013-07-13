KCK 10 maddelik 'silahsız' yol haritasını açıkladı

KCK Yürütme Konseyi, HPG ve Kongra-Gel’de yapılan yönetim değişikliğinin ardından çözüm sürecinde yeni yol haritası açıklandı. İzlenecek siyasi tutum için 10 madde belirlenirken “ateşkes korunacak”, “süreç sabote edilirse Öcalan beklenecek” maddeleri öne çıktı.

PKK’lı Cemil Bayık ile Bese Hozat’ın KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’na getirildiği Kongra-Gel Genel Kurulu’nda, KCK’nın barış sürecinde izleyeceği yola ilişkin 10 maddelik “Siyasi Tutum Belgesi” hazırlandı.

Belgede AKP’nin Suriye politikasında yaşadığı başarısızlığın ardından çözüm sürecinin başlatıldığı vurgulandı.

ANF’de yer alan belgenin içeriğine göre, Öcalan’ın devletle başlattığı barış müzakereleri kongrenin onayından geçti.

Yeni bir karar alınmadıkça silahlı güçlerin ateşkese bağlı kalması ve geri çekilme planının uygulanması kararlaştırılırken sürecin sabote edilmesi durumunda Öcalan’ın duruşuna göre tutum geliştirilmesi benimsendi.

Müzakereler 2. aşamaya geldiği hâlde AKP’nin gerekli adımları atmadığı, bu durumun da ciddi bir engel yarattığı ifade edilen belgede kararlar şöyle sıralandı:



Geri çekilme devam edecek



- Abdullah Öcalan’ın yeni yol haritası ve Newroz çağrısıyla ortaya koyduğu demokratik siyasal mücadele hamlesinin öngördüğü çözüm sürecinin kabul edilmesi.

- Yürütme Konseyi Başkanlığı’nın ateşkes ve geri çekilme durumunu onaylanması.

- Yeni bir karar olmadıkça silahlı güçler tarafından ateşkesin korunup geri çekilme planının uygulanması.

- AKP hükümeti üzerinde siyasal baskı oluşturmak üzere toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesi.

- Halk isyanlarının Türkiye’ye yayılması için örgütsel çalışma içinde olunması.

- Çeşitli güçlerden gelebilecek olası saldırılar karşısında gerillanın aktif savunmaya her an hazırlıklı olması. Gerektiğinde misilleme hakkını kullanması.

- AKP tarafından sürecin sabote edilmesi veya sürecin giderek bir oyalama ve aldatma politikasına dönüştürülmesi durumunda Öcalan’ın duruşuna göre tutum geliştirmesi.



İran’la ateşkes sürecek



- Suriye’de üçüncü çizgi olma temelinde şimdiye kadar sürdürülen siyasetin geliştirilerek geçici seçim yönetiminin ilan edilmesi ve bunun bir Kürt mahalli idaresini inşa düzeyine ulaştırılması.

- Irak seçiminin kazanılması ve Kürdistan Ulusal Konferansı’nın toplanması için çaba harcanması.

- İran’la PJAK arasında mevcut olan ateşkesin devamı için çalışılması.