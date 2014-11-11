Kazova işçileri kendi fabrikalarını kuruyor

Tüzüğünde 'demokrasi' kelimesi geçtiği için bakanlıktan kooperatif onayı almaları aylar süren Kazova işçileri şimdi hem kooperatifi kurdu hem de atölye ve fabrika hazırlığı yapıyor

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Kazova işçileri mağaza satışı işini büyütüyor. Resmi olarak kooperatiflerinin kuruluşunu gerçekleştiren işçiler, önce atölye ardından da fabrika kurmaya hazırlanıyor.



Diren Kazova Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu’ndan Ahmet Demirtaş, mağaza açılışından bu yana geçen süreci anlattı: “Direnişi kazanımla tamamladıktan sonra 26 Ocak’ta mağazamızı açtık. Hemen ardından da kooperatif hazırlıklarına başladık. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay almamız kolay olmadı.”

Bakanlık tüzükteki 'demokrasi'yi 'siyasi' buldu

Demirtaş, kooperatifin resmi olarak onaylanması öncesinde tüzüklerindeki ifadeler nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi:

“Tüzüğümüzde, kooperatifin demokratik işleyişte olacağı yazıyordu. Ancak bakanlık bu kelimenin ‘siyasi’ olduğunu, tüzükte böyle bir kelimenin yer alamayacağını söyledi. Biz de zaten kelimenin siyasi olduğunu bildiğimizi ve böyle kabul ettiğimizi anlatmaya çalıştık, olmadı.”

Terörle mücadele kapsamında telefonları dinlendi

Demirtaş tüm bunlar olurken bir de telefonlarının “terörle mücadele kapsamında” dinlendiğini öğrendiklerini belirtti.

Kazova işçileri, “Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik takibe alındıklarını, soruşturma sonucunda haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini” evlerine Ağustos ayında yollanan tebligatla öğrendiler.

Üretime devam

Ahmet Demirtaş, bakanlıkla verdikleri mücadele sonucu iki ay önce resmi olarak kooperatif izni aldıklarını, vergi levhası da dahil tüm işlemleri hallettiklerini, kooperatifi açtıklarını söyledi:

“Kooperatif yönetiminde 12 işçi var. Atölye ve fabrika da kooperatifle açılacak. Tek hedefimiz bir an önce üretime geçmek. Kazak üretimine devam edeceğiz. İlk olarak Bayrampaşa’da bir atölye açacağız.”

“Ayrıca direnişte el koyduğumuz makinelerin de teknolojisi eski, onları satıp yeni makineler alacağız. Atölyede ürettiğimiz kazakları mağazada satacağız. 5-6 ay içinde de fabrikayı açmak istiyoruz.”

14 Kasım Cuma günü dayanışma yemeği

Kazova işçilerinin atölye, fabrika ve makinelerle için düzenleyeceği yemek, bu Cuma Çağlayan’daki Afrodit Düğün Salonu’nda, saat 19:00’da.

Kazova işçilerinin direnişi

Kazova fabrikası Ocak 2013'te kapandı, 94 işçi tazminatları ve maaşları verilmeden işten çıkarıldı. Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu fabrikanın çoğunu bir gecede boşaltarak kayıplara karıştı.

11 işçi önce fabrika önüne çadır açıp direnişe başladı. Sonra işçilerin toplu olarak düzenlediği Cumartesi eylemlerine katıldılar, haklarını alamadan işten atılan diğer işçilerle Taksim'den Galatasaray'a yürüdüler.

1 Mayıs 2013'ten sonra Taksim'de eylem yapmak istediklerinde, polis copu ve biber gazıyla engellendiler. 28 Haziran'da, kendi deyimleriyle "Gezi direnişinden aldıkları güçle" fabrikayı işgal ettiler.

14 Eylül'de fabrikada kalan malzemelerle ilk kez kazak üretmeye başladılar. İlk ürettikleri kazakları, hapisten kendilerine destek mektubu gönderen kadın ve çocuk mahpuslara yolladılar. Kasım 2013'te açtıkları davalardan birini kazanan işçiler, alacaklarına karşılık işgal ettikleri fabrikadaki makinelerin sahibi oldular.