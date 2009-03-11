Kazma kürekli tepki

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük beldesinde, 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı'ndaki kanalizasyon çalışmasının iş makinesiyle yapılmasına izin verilmemesine tepki gösteren ve aralarında 3 milletvekilinin de bulunduğu grup, kazma küreklerle kanalizasyon hattını tamamlamak için çalışma başlattı.



CHP Muğla milletvekilleri Fevzi Topuz, Ali Arslan ve Gürol Ergin ile Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Ülküm'ün de aralarında olduğu yaklaşık 70 kişilik grup, kanalizasyon çalışması yapılan Yalı mevkisinde toplandı.



Mehmet Ülküm, burada yaptığı konuşmada, alt yapı çalışmaları kapsamında Gümüşlük'te 10 bin 800 metrelik kanalizasyon borusu döşediklerini öne sürerek, "Kanalizasyon çalışmamızı tamamlamamıza 29 metrelik bir mesafe kalmışken, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile iş makinesiyle kanalizasyon çalışması yapmamıza izin verilmedi. Bence bu çalışma, siyasi gerekçelerle durduruldu. Biz kanunlara saygılıyız, geriye kalan 29 metrelik mesafeyi kazma kürekle kazarak tamamlayacağız" dedi.



‘Yakışıksız bir durum’



Milletvekili Gürol Ergin ise Gümüşlük halkına ve belediye başkanına sahip çıkmak amacıyla iki milletvekili arkadaşıyla beldeye geldiklerine belirterek, "Sit olayını gündeme getirmiş gibi görünerek, halk adına yapılan bu çalışmayı baltalamak, yakışıksız bir durum" diye konuştu.



Milletvekilleri Fevzi Topuz ve Ali Arslan da sit alanındaki kanalizasyon çalışmasının iş makinesiyle yapılmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Milletvekilleri, konuşmaların ardından Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Ülküm ile birlikte kazma ve kürekle kanalizasyon kazısında bir süre çalıştılar.



Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde görevli arkeolog Nurcan Çilesiz, kanalizasyon çalışması yapılan bölgenin '2. Derece Arkeolojik Sit Alanı' olduğunu söyledi.



Bölgede iş makinesiyle kazı yapılmasının İl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile yasaklandığına işaret eden Çilesiz, "Buradaki çalışmada sadece künkler iş makinesiyle taşındı. İş makinesiyle kazı çalışması yapılması söz konusu değil. Şimdi elle kazı yapılıyor, bundan sonra da elle yapılacak" ifadelerini kullandı.

