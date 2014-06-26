Kazlıçeşme miting alanına AVM ve otel projesi yapılacak

Yenikapı’da devreye giren miting alanından sonra Kazlıçeşme’de yer alan 141 bin metrekarelik arsa için yeni planlar yapıldı. Rantın yüksek olduğu Zeytinburnu sahildeki arsada turizm ve ticaret projeleri yapılması planlanıyor. Hak sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden onay beklerken, arsada nasıl bir yapılaşma olacağı merak konusu oldu.

Deri sanayicilerinin 22 yıl önce Tuzla’ya taşınmasından sonra miting alanı olarak kullanıma açılan Kazlıçeşme arsası farklı çehreye kavuşacak. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Yenikapı’daki dolgu alan üzerine kurulan yeni miting alanı sonrası rantın yüksek olduğu Kazlıçeşme’de yer alan 141 bin metrekarelik arsadaki yapılaşmanın önü açıldı. Uzun yıllardır arsalarını satmak isteyen Deri sanayicilerinin 2. ve 3. kuşak temsilcileri ile sayıları 347’yi bulan hak sahibi kamu ile yürüttükleri çalışmalarda son aşamaya geldi. Bu amaçla Kazlıçeşme Turizm şirketini kuran sanayiciler büyükşehirden gelecek onayı bekliyor. Planın kendileri ile ilgili bölümünü tamamladıklarını belirten Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden onay beklendiğini söyledi. Yeni plan büyükşehirden geçtikten sonra tapuda tescil yapılacak ve satış aşamasına gelinecek.

Arsalar birleştirildi

141 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 28 bin metrekaresi kamuya, 72 bin metrekaresi ise şahıslara ait. Zeytinburnu Belediyesi’nden geçen karara göre 41 bin metrekare alan da yol ve yeşile ayrılıyor. Belediyeden verilen bilgiye göre 1/1000 ve 1/5000’lik planları yapılan ve Anıtlar Kurulu izni alınan arsa için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararı bekleniyor. Arsa için 18. madde uygulaması yapıldığını belirten yetkililer, “Arsalar bölündüğü için kullanılamıyordu. 18 madde uygulamasıyla tüm alanlar hamur yapıldı ve yeniden imar planına uygun olarak ada ve par­sel­lere ayrıldı. Yol, yeşil alan için kesintiler olduktan sonra kimsenin mağdur olmayacağı şekilde tekrar hak sahiplerine dağılımı yapıldı. Büyükşehir belediyesinin bölgedeki yoğunluk ile ilgili endişesi olduğu için süreç biraz uzun sürdü. Mevcut durumda arsada 1.5 emsal hakkı var ve en fazla yükseklik 15.50 metre olabilir. Plana göre arsada turizm, ticaret ve konaklama yatırımları yapılabilir” dedi.

Emlak konut talip

Kazlıçeşme’de hak sahibi olan sanayiciler arsalarının satışı için TOKİ iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile de görüştüklerini iddia etti. Uzun süren plan tadilatları sonrası sona yaklaştıklarını belirten hak sahipleri arsanın sorunları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da devreye girdiğini ifade etti. Bölgenin değerine dikkat çeken sanayiciler gerçekçi rakamlar verilmesi durumunda anlaşmadan yana olduklarını kaydetti. 20 yıldır arsalarını değerlendiremediklerini söyleyen sanayiciler, “22 yıl önce fabrikalarımızı bize haber vermeden yıktılar ve sonrasında bu arsayı miting alanına çevirdiler. Arsalar parçalandığı için yıllarca elimiz kolumuz bağlı bekledik. Vergisini verdiğimiz arsaları devlet kullandı. Şimdi istenildiği gibi arsaları bileştirdik. Anakent Ercümen’den gelen yanıtı bekliyoruz” dedi.

Konumuyla dikkat çekiyor

Yüksekliği ile tartışma yaratan Onaltı Dokuz projesi ile Emlak Konut GYO’nun 4.2 milyar liraya ihalesini yaptığı 111 dönümlük arsaya komşu olan miting alanı konumu ile dikkat çekiyor. Zeytinburnu bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve sahil şeridine yapılan yeni binalar bölgeyi inşaat şirketleri için cazip kılarken, yeni projelerin şehrin siluetine etkileri tartışma yaratıyor. Öte yandan söz konusu arsanın tarihi surların da hemen yanında yer alması nedeniyle yapılacak yapıların yoğunluk derecesi merak ediliyor.