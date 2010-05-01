Kazım Öz'den yeni bir film: “Son Mevsim: Şavaklar”

T24-

Filmde, Şavak topluluğun doğa içinde geçen bir yılı anlatılıyor. Filmde, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Şavaklılar’ın bahar yağmurları altında Dersim’in köylerinden dağlarına doğru yolculukları ele alınıyor. Her bahar dağlara çıkan bu topluluk, her sonbahar kış aylarını geçirmek üzere daha alçak rakımda yer alan köydeki evlerine geri dönüyorlar. Sürülerle haftalar alan yolculuk bittiğinde Şavaklılar köylerine varıyor. Yüzyıllardır devam eden bu döngü sonla karşı karşıya. Modernizm ve kapitalizm ile büyük şehirlere yönelen insanlar, bu bir grup insanın gittikçe azalmasına yol açıyor. Çatışmaların varlığı ve zorlu hayat şartları da Göçerlerin hayatını gittikçe zorlaştırıyor.Film, izleyiciyi doğal hayat içinde bir göçmen grupla dağların zirvesindeki platolarına doğru bir yolculuğa davet ediyor. Yaşlı bir kadının torunlarına anlattığı masalla başlayıp masalla biten film, Şavaklılar’ın masalsı yaşamlarına şiirsel bir pencere açıyor.Yurtsuzluk, sınır, sürgün ve ölümle simgelenen Kürt sinemasında Kürtler, ilk kez “Son Mevsim: Şavaklar” filmiyle sade ve doğayla uyumlu yaşam tarzlarıyla anlatılıyor. Filmde Kürtlerin masalları, kültürleri ve dağları ana tema olarak öne çıkıyor.

Türkiye prömiyeri 28. Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı





28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Türkiye prömiyeri yapılan film, Mannheim – Heidelberg Uluslararası Film Festivali’nde kurmaca fimlerle birlikte finale kalıp, Jüri Özel Ödülü kazandı. Ankara Uluslararası Film Festivali, belgesel yarışmasında Üçüncülük Ödülü’nün sahibi olan film, Vision du Reel, Paris Cinema, Fajr Uluslar arası Film Festivallerinin de aralarında bulunduğu ondan fazla festivalde gösterilerek yoğun ilgi gördü.