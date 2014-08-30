Kazım Koyuncu’nun hayatının anlatıldığı film Altın Koza’da yarışacak

Karadeniz’de çekilen film ‘Yağmur Kıyamet Çiçeği’ filmi, 21. Altın Koza Film Festivali’nin ulusal uzun metraj film yarışmasına seçildi. Onur Aydın’ın 2005 yılında kanserden hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu’nun yaşamını anlattığı kitaptan sinemaya aktarılan filmi, yine Onur Aydın yönetti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, filmin oyuncuları Engin Hepileri, Sevtap Özaltun, Altan Erkekli, Erkan Köstendil, Devrim Saltoğlu, Devrim Yakut ve Settar Tanrıöğen, “Film, bugüne kadar Karadeniz’de çekilen filmler arasında en güçlü öyküye sahip” diyerek filmden umutlu olduklarını belirtti.