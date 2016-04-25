Kazım Koyuncu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kazım Koyuncu’nun babası Cavit Koyuncu da aynı hastalık nedeniyle bir süredir Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Dün sabah hayatını kaybeden 6 çocuk babası Cavit Koyuncu için Hopa Merkez Cami’nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi.

Hürriyet’in haberine göre, ailenin büyük oğlu Hüseyin Koyuncu’nun da kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtiliyor. Baba Cavit Koyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, "Benim kanser hastalığım hiç önemli değil. Ben yaşımı almış bir insanım. Ama oğlumu 33 yaşında toprağa verdim. Çernobil Faciası sonrası bacak bacak üstüne atıp çay içenlere şimdi soruyorum; suçlu kim? Siz değil misiniz? Bunun ceremesini kim çekecek" diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu çelenk yolladı

Cenaze namazı öncesi Cavit Koyuncu’nun ağabeyi Selahattin Koyuncu ile oğulları Hüseyin, Oğuz, Orhan ve Niyazi Koyuncu taziyeleri kabul etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenk gönderdiği cenaze namazına Kazım Koyuncu Kültür Merkezi Başkanı Mehmet Çarmıklı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, Halkevleri Merkez Yöneticisi Kamil Ustabaş, Karadenizli sanatçılar Selçuk Balcı ve Bayar Şahin de katıldı.

Bir oğlu daha kanser tedavisi görüyor

Bu arada, ailenin büyük oğlu Hüseyin Koyuncu’nun da kanser hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Çernobil faciasının ardından bölgenin bu dramı yaşadığına dikkat çeken Hüseyin Koyuncu, "Kazım’la başladı, ardından da bir sürü genç ayrıldı aramızdan. Bu hastalıkla zor şartlarda mücadele eden bir sürü insanımız var. Hayatta kalabilmek için çözüm istiyorlar ama bulunamadı, bulunacağını da sanmıyorum. Her evde bir kanser hastası var. Kazım ve babam bu hastalıktan gitti. Ben de kanserim. Bu hastalığa alıştık" dedi.

“Bunu hak etmiyoruz”

Kazım Koyuncu’nun sanatçı kardeşi Niyazi Koyuncu ise kanser hastalığının yine bir can aldığını belirterek, "Bunu hak etmiyoruz. İnsanlar kaderini kendileri çizer ama birileri bunu bize çiziyor. Her gün bölgede kanserden bir cenaze kalkıyor" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

Cavit Koyuncu’nun cenazesi, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Sugören Köyü’nde, oğlu Kazım Koyuncu’nun anıt mezarının yan tarafındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Çernobil Faciası sonrası bacak bacak üstüne atıp çay içenlere şimdi soruyorum; suçlu kim?

Bu arada, Kazım Koyuncu için özel bir kitap çalışması yürüten Araştırmacı-Yazar Fatih Sultan Kar, yakın bir tarihte Cavit Koyuncu ile röportaj gerçekleştirmişti. Cavit Koyuncu, röportajında kendisinin de kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Benim kanser hastalığım hiç önemli değil. Ben yaşımı almış bir insanım. Ama oğlumu 33 yaşında toprağa verdim. Çernobil Faciası sonrası bacak bacak üstüne atıp çay içenlere şimdi soruyorum; suçlu kim? Siz değil misiniz? Bunun ceremesini kim çekecek? Tüm Türkiye ağladı. Daha nice insanlar ağlayacak. Bölgemizde yine kanserden ölenler olacak. Çocuklar, gençler yaşamalı" demiş ve "Artık yeter, başka Kazımlar ölmesin" diyerek açıklamasını noktalamıştı.